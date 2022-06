Anitta revela que un milagro salvó a su padre: ‘El cáncer fue retirado por completo’

Anitta vivió unos días de angustia, luego de que su padre, el señor Mauro Machado, sufriera un derrame cerebral que lo llevó a urgencias. Tras ser atendido, los doctores descubrieron que el padre de la cantante no solo había sufrido un derrame, sino que tenía cáncer de pulmón. La intérprete de Envolver reveló que en cuestión de horas su mundo se convirtió en una auténtica pesadilla, pero el desenlace fue lo más sorprendete, ya que su padre se recuperó por completo tras una cirugía.

©Will Vendramini



Anitta celebró la recuperación casi milagrosa de su padre

A través de su cuenta de Instagram, la cantante brasileña reveló asus fans el desafío que ella y los suyos enfrentaron recientemente. “¡Se acabó! La semana pasada me quedé paralizada ante lo único que realmente puede estropear mi fuerza. MI FAMILIA. Mi papá (mi mejor amigo) tuvo un derrame cerebral de repente al comienzo de la semana y luego las cosas sucedieron tan rápido”, explicó al inicio de su texto.

©@anitta



El señor Mauro se recupera satisfactoriamente del derrame y el cáncer

“La increíble @draludhmilahajjar (la doctora Ludhmila Abrahão Hajjar) decidió revisar no solo su cerebro sino todo su cuerpo y encontró un cáncer en su pulmón. Corrimos rápido, ella montó la cirugía en dos días y sucedió un milagro tan rápido como llegaron las malas noticias (gracias a Dios, a los Orixás ya todas sus oraciones y buenas energías). El cáncer se eliminó por completo”.

Anitta detalló que, tras una serie de exámenes médicos, la recuperación de su padre es todo un éxito. “Hoy, después de todas las pruebas, la biopsia de las pequeñas cosas alrededor del cáncer fue positiva y mi papá está 100% curado. ¡Los milagros ocurren! ¡Gracias Gracias gracias! Nunca me sentí tan triste... pero ahora... nunca me he sentido tan feliz. Tanto apoyo. Por siempre agradecida”.

La cantante de 29 años compartió que, en medio de la recuperación de su padre, el corredor de autos de carreras, Lewis Hamilton, tuvo un increíble gesto con él. Previo a la cirugía, Hamilton le envío un video animándolo para que pensara positivo y creyera en que todo saldría bien.