Anahí canta ‘Déjame Vivir’ con Juan Gabriel, Manuel Turizo y Maria Becerra se unen en ‘Éxtasis’, y Rauw Alejandro exige ‘Dime Quién???’

Lasso - Corriendo con Tijeras

El artista presenta una especie de power ballad aderezada con su inconfundible estilo, donde relata el desgaste natural que viven muchas parejas: pasar de la miel inicial al desgaste, la monotonía e incluso los pleitos y problemas diarios, mismos que se soportan sólo porque aún queda algo de cariño. Sin embargo, la sensación que queda es la de estar “corriendo con tijeras”: siempre a punto de lastimarnos profundamente.

Natalia Lafourcade - De Todas las Flores

Su primer álbum completamente inédito en siete años. “Me entretuve mucho visitando un montón de géneros y compositores bellísimos”, cuenta Natalia. “Pero luego sentí una llamada interna. En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación”, expresa la cantante mexicana de su nuevo álbum.