¡Doctora Taylor Swift! Con toga y birrete, la cantante recibe un gran honor de la NUY

Desde hoy, Taylor Swift puede ser llamada doctora, luego de que la New York University le otorgara un doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por su trayectoria en la música, además de ser una inspiración y modelo a seguir a nivel mundial. La cantante asistió de lo más emocionada a la ceremonia de graduación de la generación 2022, que además de convocar a padres y alumnos que este año culminan sus estudios, invitó al Yankee Stadium de Nueva York a las generaciones 2020 y 2021 que no tuvieron ceremonia de graduación a causa de la pandemia.

Antes de la ceremonia, la intérprete de I Bet You Think About Me, compartió con sus más de 210 millones de fans un video en el que aparecía vestida como graduada, además de un emotivo momento en el que su padre le tomaba una foto de recuerdo. “Usando una toga y birrete por primera vez - Nos vemos pronto, NYU 🥺🥰🗽”, agregó junto al clip en el que se cambiaba ilusionada por este gran día.

Aunque no mencionó más, al principio sus seguidores suponían que se trataba de un nuevo video o el lanzamiento de otra versión de sus ya conocidas canciones, como ha hecho desde hace varios meses. Sin embargo, la experiencia esta vez era distinta. Taylor acudiría a la universidad para convertirse en doctora por mención honorífica.

Un discurso lleno de experiencias, risas y aprendizaje

Como era de esperarse, su presencia ante los graduados causó furor con sólo escuchar su nombre. Después de recibir el título, la intérprete y autora dio un discurso para esta generación en la que asegura que cometer errores no es sinónimo de fracaso. “Aprendí de los míos y me llevaron a lo mejor de mi vida. Avergonzarte cuando estropeas algo, es parte de la experiencia humana. Levantarte, sacudirte el polvo y ver quién sigue a tu lado para reírse de ello, es un regalo de la vida”, expresó la artista de 32 años.