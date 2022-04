Joe Alwyn habla como nunca sobre lo privado de su relación con Taylor Swift

Cuando Taylor Swift y Joe Alwyn iniciaron su relación, la regla más importante para ambos fue mantener su vida privada lejos de los medios y los rumores de las redes sociales. Pocas veces se les ha visto juntos y casi ni guna hablaban de cómo son las cosas en su relación. Para la cantante, es el noviazgo más discreto que ha tenido, todo a raíz de las canciones en las que describe su vida amorosa con pistas directas hacia sus exes. Esta vez quiso hacer las cosas diferente y parece que le ha funcionado muy bien. A pesar de ello no se libran de los rumores y el británico de 31 años se refirió como nunca a su vida en pareja.

“No es porque quiera ser callado y privado, es por otra cosa”, dijo en entrevista con Elle cuando le preguntaron sobre su decisión de no decir nada de su relación con Tay Tay.

“Vivimos en una cultura bastante intrusiva... Entre más das -y francamente, aunque no des nada-, más te quitan”, agregó.

Los rumores de boda

La pareja ha estado junta desde hace cinco años. Y desde entonces se mantienen tan herméticos como el primer día. Sin embargo, es sabido que Taylor refleja en sus discos las vivencias que más la marcan, y su relación con Joe no es la excepción.

En sus dos últimos álbumes, la ganadora de varios Grammy relata una vida junto a la persona amada, los colores pastel reflejan la paz y tranquilidad de una relación sólida y con planes a futuro. Sus fans han sido cautelosos en captar cada detalle en la lírica y los videos de Swift al grado de darse cuenta de que Alwyn colaboró en Folklore y Evermore bajo un alias.

En cuanto a los rumores de una posible boda, la pareja se mantiene lejos de confirmar o negar cualquier cosa. “Si me dieran una moneda por cada vez que me han dicho que estoy comprometido, entonces tendría muchas monedas”, dijo a The New York Post. Y no vemos una negociación al respecto para que por fin diga si le entregó una sortija a la cantante: “Si la respuesta fuera sí, no lo diría; y si fuera no, tampoco lo diría”, aclaró.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.