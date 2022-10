Katy Perry rompe el silencio tras su comentado incidente sobre el escenario

Los últimos días Katy Perry mantuvo a sus fans un tanto preocupados, ello después de lo ocurrido el sábado durante su show en Las Vegas. La cantante aparentemente perdió el control de su párpado derecho, pues se le cerró de manera repentina y tuvo que usar su mano para estirar la piel y abrir el ojo de nuevo. Este momento se volvió viral, y de inmediato empezaron a circular un sinfín de teorías sobre las posibles razones de este incidente, desde aquellas relacionadas con la salud de la intérprete hasta otras mucho más descabelladas. Tras el desconcierto, la estrella pop ha roto por fin el silencio y se ha referido a lo ocurrido, además de que ha hecho un importante anuncio.

La cantante preocupó a su fans con lo ocurrido el pasado 25 de octubre

La cantante de 38 años publicó una versión mucho más profesional del video que en días pasados circuló en redes sociales, y colocó encima la frase: “POV: Cuando ves que agregaron más fechas de (la gira) PLAY 2023”. Esta leyenda hace referencia al hecho de que Katy acaba de ofrecer la última presentación de su residencia en Las Vegas, la cual tuvo un rotundo éxito.

Aunque la estrella no abordó las razones detrás del comentado incidente de su párpado, sí se refirió a lo sucedido con su característico sentido del humor y también bromeó acerca de las locas teorías que circularon al respecto. “¡Dando la bienvenida a todos mis terraplanistas, a los que creen que el espacio es falso, a los que creen que los pájaros no son reales, a los que creen que el cielo no es azul, para que vengan a ver el truco de ojos de muñeca rota que hago en fiestas en Las Vegas el próximo año!”, escribió.