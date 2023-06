¿Por qué hay rumores de que Kendall Jenner podría estar embarazada?

Kendall Jenner y su familia sembraron una gran duda entre los fans del klan Kardashian-Jenner, y es que en un nuevo avance de la serie The Kardashians, la modelo parece aceptar que pronto la visitará la cigüeña. La noticia no sólo estalló en las redes sociales porque Kendall es la única de los hijos de Kris Jenner que aún no es mamá, sino porque se encontraría en una relación con uno de los cantantes latinos más influyentes, Bad Bunny.

En el tráiler del episodio cuatro de la tercera temporada del reality, la modelo de 27 años es cuestionada por uno de los productores en el confesionario cómo va su embarazo. El equipo de edición atinó a mostrar sólo una reacción de Kendall sin que emitiera palabra alguna. Y es que la podemos ver con una mirada tímida sin decir nada, por lo que deja a los espectadores a la espera de su respuesta.

Dese hace unos meses, Jenner se encuentra en una relación con Bad Bunny, por lo que también se especula que el cantante puertorriqueño podría estar por convertirse en papá. Sin embargo, todo podría tratarse de un gancho de edición para la promoción del show, ¡que parece haber funcionado muy bien!

Kris Jenner y su deseo de tener un nieto de Kendall

Hace un tiempo, para ser exactos durante la segunda temporada del show de Hulu, Kris Jenner hablaba con Kendall sobre su futuro familiar. “Estaba pensando que, tal vez, es tiempo de que tengas un bebé”, expresó la mommager a su penúltima hija. Kendall se sorprendió con la petición de su mamá, la cual tachó de “incómoda”, además de que respondió a la presión que ha estado escuchando en los últimos años.

“Sigues diciéndome que no me voy a hacer más joven, pero adivina qué: Es mi vida y no sé aún si estoy lista”, comentó la hermana de Kylie Jenner. Y explicó: “Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento”.