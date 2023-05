Kendall Jenner y Bad Bunny van juntos al afterparty de la Met Gala

Puede que no hayan desfilado juntos en la alfombra de la Met Gala, pero Kendall Jenner y Bad Bunny sí que fueron fotografiados de camino al afterparty del exclusivo evento. La modelo y el cantante fueron captados dejando el mismo hotel para acudir a la fiesta. El intérprete de temas como Neverita también fue fotografiado en compañía con el resto del clan Kardashian-Jenner que acudió a la Met Gala.

Benito Antonio Martínez Ocasio fue fotografiado al lado de Kendall

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del puertorriqueño, fue fotografiado al lado de Kendall, Kim Kardashian y Kylie Jenner rumbo al afterparty de la gala. Primero, el clan fue captado llegando a su hotel; la primera en descender del vehículo fue Kim, luego Kylie, después Kendall y al final, Bad Bunny. Con esto, queda más que claro que el llamado ‘Conejo Malo’ tendría el visto bueno de las hermanas de Kendall.

Bad Bunny llegando al hotel luego del Met Gala junto a Kendall, Kylie y Kim.

La modelo y el cantante dejaron sus atuendos para ir a la fiesta. Kendall dejó a todos sin aliento con un bodysuit con lentejuelas semi-transparentes y tirantes de perlas diseñado por Nensi Dojaka, con una tanga negra y un crop top a juego. Completó su look con unos tacones negros altísimos y un clutch metálico.

De acuerdo con Vogue, el look de Kendall para el afterparty podría confundirse con una pieza vintage de Chanel; un look de la colección primavera/verano 1994 de la firma, el cual lució la supermodelo Nadja Auermann en la pasarela. Sin embargo, el look que lució Kendall el pasado jueves por a la noche fue creado por Nensi Dojaka.

En cuanto a Bad Bunny, el cantante cambió su traje blanco e inmensa cola de Jacquemus por un look más casual. El intérprete se dejó ver con unos pantalones negros, una t-shirt blanca y una chaqueta café.

Kendall Jenner y Bad Bunny desfilaron cada uno por su lado en la Met Gala

La modelo se dejó ver sonriente dejando el hotel al lado del intérprete, caminando hacia el automóvil que los estaba esperando, mientras los paparazzi no paraban de hacerles fotografías. Una fuente cercana a la pareja dijo a People que el inicio de la relación fue “lento”, pero que “ahora pasan casi todos los días juntos”.

“Él sale con sus amigos y ella con los de él. Ahora es más una relación”, dijo la fuente a la publicación. “Kendall no sale con nadie más. A ella realmente le gusta”, añadió el informante.