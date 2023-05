‘Lady in red’: el homenaje de Salma Hayek a Karl Lagerfeld en la Met Gala

Salma Hayek deslumbró a su llegada a la Met Gala 2023. La edición de este año fue para honrar el legado de uno de los grandes de la moda, bajo la temática Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty. Decenas de estrellas brillaron en la alfombra color crema en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Sin embargo, tan pronto llegó la protagonista de Frida, acaparó las miradas; pues lució un espectacular vestido rojo pasión de Gucci. La también productora fue bien acompañada a este exclusivo evento por su esposo, el empresario francés Francois-Henri Pinault.

Salma no solo deslumbró con su look, sino que este tuvo una dedicatoria muy especial hacia el fallecido diseñador, quien perdió la vida en febrero de 2019. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 23 millones de seguidores, compartió a detalle su look completo acompañado de una fotografía en la que luce radiante y escribió: “For you Karl (Para ti, Karl)”.

El maquillaje de Salma Hayek corrió a cargo de Sofia Tilbury, mientras que su peinado fue por el estilista Peter Savic y su manicura por Leonobi Galvez. En las redes sociales, los fans de la actriz comentaron lo bella que se veía. “Espectacular”, “La mexicana más hermosa del mundo”, “Lo mejor que hemos visto en la Met Gala”, “Wow, el color rojo es el tuyo”, fueron solo algunos de los miles de comentarios que sus fieles seguidores le dejaron debajo de su publicación.

©GettyImages



Salma Hayek con su esposo

Salma era conocida en el medio por ser una de las cercanas al fallecido diseñador. En alguna ocasión, la estrella describió al modisto como “un verdadero visionario creativo de nuestros tiempos”.

En una entrevista hace un tiempo, Salma compartió una divertida anécdota que vivió con Lagerfeld después de una entrevista conjunta en un programa de televisión alemán en 2008. Salma vestía un vestido tradicional, usado en Alemania, Austria y Suiza, lo que despertó la curiosidad de Lagerfeld. “Karl me confesó que a pesar de que me veía súper hermosa, debía quedarme con mi estilo latino que me quedaba mejor, porque de lo contrario dejaría a todos los alemanes sin esposa”, explicó.