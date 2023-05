Serena Williams revela que está a la espera de su segundo bebé en la Met Gala

Una de las gratas sorpresas que nos va dejando esta Met Gala 2023 es que Serena Williams ha confirmado y sorprendido a todos con el anuncio de su segundo embarazo. La extenista dejó ver su pancita mientras pasaba por la alfombra roja junto a su esposo, Alexis Ohanian, con quien comparte también paternidad de la pequeña Alexis Olympia, de cinco años. Al ser entrevistada junto a Brooklyn y Nicola Beckham, la deportista afirmó sentirse “de lo más feliz y tranquila”.

Del mismo modo, la leyenda del tenis ha confirmado la noticia en sus redes sociales con una serie de imágenes junto a su pareja acompañada del siguente texto: “Estaba tan emocionada cuando Anna Wintour nos invitó a los tres a la Met Gala”.

Serena Williams usó un vestido negro de dos piezas con ribetes blancos y una caída de tul sobre las piernas, acompañada de unas botas a juego.

Como recordaremos, Williams confesó por medio de un ensayo publicado en Vogue que “desaparecería” del tenis y se enfocaría en expandir su familia, el cual fue publicado a principios de agosto. La 23 veces ganadora del Gran Slam dijo: “En el último año, Alexis y yo hemos estado tratando de tener otro hijo”.

“Y recientemente recibimos información de mi médico que me tranquilizó y me hizo sentir que cuando estemos listos, podemos agregar a nuestra familia. Definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como atleta. Necesito tener dos pies dentro o dos pies afuera”, agregó.