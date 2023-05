Nada de veto; las Kardashian-Jenner acuden a la Met Gala 2023

Contrario a lo que se creía, las Kardashian-Jenner sí estuvieron presentes en la Met Gala 2023. Kim Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner se dieron cita en uno de los eventos más exclusivos en la industria. A inicios de marzo, Page Six indicó que las famosas hermanas no aparecían en la lista de invitados, pues Anna Wintour estaría siendo de lo más estricta con las personalidades que acudirían a la gala, pues se trataría del homenaje al fallecido Karl Lagerfeld. Después de varios rumores, al fin hemos se ha comprobado que no eran ciertos y tres de las ‘KarJenner’ estuvieron presentes.

©GettyImages



Kendall Jenner, Kim Kardashian y Kylie Jenner

Kim Kardashian dijo presente en la Met gala con un vestido de Schiaparelli Haute Couture, inspirado en la temporada de Otoño 2022. La prenda en cuestión tenía un body color nude y cientos de perlas bordadas que cubrían su escote y parte de sus torneadas piernas; esto como un homenaje a Lagerfeld quien solía incluir perlas en sus creaciones. “Quería perlas. ¿Qué sería más ‘Karl’ que la icónica perla Chanel?”, dijo a Vogue.

Uno de los momentos más esperados era la llegada de Kendall de la mano de Bad Bunny. En las últimas semanas, la pareja ha acaparado los titulares y se creía que la Met Gala podría ser la ocasión ideal para posar juntos por primera vez. Sin embargo, esto no sucedió, pues el intérprete de Neverita llegó primero por suy lado y tiempo después llegó Kendall con sus hermanas.

©Getty Images



Kendall Jenner y Bad Bunny fueron a la Met Gala... pero llegaron por separado

Sobre la alfombra color crema con rayas azules y rojas, la modelo habló sobre el legado de Karl Lagerfeld. “Es un poco emotivo (estar aquí) realmente le debo mucho todo lo que hizo por mí”, explicó Kendall. “Empecé a trabajar con él cuando realmente yo estaba muy joven y era muy nueva. En verdad me apoyó. Me siento honrada de estar aquí”, agregó Kendall, sin soltar una sola palabra sobre su relación con Bad Bunny.

En cuento a Kylie Jenner, quien lució espectacular con un Jean Paul Gaultier en rojo y azul cielo satinado, dijo que estaba lista para disfrutar de una gran velada al lado de Kim y Kendall. “(Espero) crear más recuerdos con mis hermanas, ver toda la moda, pasarla bien y tomar poco de tequila, me siento bendecida de estar aquí”, indicó.

©GettyImages



Kylie Jenner presumió su figura en un Jean Paul Gaultier