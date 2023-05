Gisele Bündchen deslumbra en su primera Met Gala como mujer soltera

Gisele Bündchen deslumbró a su paso por la alfombra de la Met Gala 2023, cuya temática de este año fue la de Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty. Además de que la modelo de origen brasileño robó cámara con su look, inspirado como en las grandes divas del cine, llamó la atención que esta fue su primera Met Gala en solitario, es decir como mujer divorciada. Recordemos que, en octubre pasado, Gisele Bündchen y Tom Brady anunciaron su divorcio, tras más de 13 años juntos.

©GettyImages



Gisele Bündchen en la Met Gala 2023

Sobre la red carpet—la cual este año fue de color crema—Gisele, de 42 años, lució espectacular con un vestido Chanel Vintage de 2007, con gran capa de flequillos que no ha dejado indiferente a nadia. Giselle parecía una imponente diva del cine de oro de Hollywood, además de que el pelo suelto y con ondas marcadas la hacían ver aún más esplendorosa, dejando ver que está en uno de los mejores momentos de su vida, disfrutando de su soltería.

©GettyImages



Gisele Bündchen lucía preciosa

Desde hace unos meses, la saupermodelo ha sido relacionada con Joaquim Valente, su instructor de jiu-jitsu, pues fueron fotografiados en un viaje por Costa Rica. Además de relacionarla con el profesor de artes marciales, en marzo pasado el Daily Mail dio a conocer que Gisele estaría saliendo con el millonario Jeffrey Soffer, sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos.

©GettyImages



En 2019 fue la última vez que Tom y Gisele fueron juntos a la Met Gala

Las veces que Gisele fue a la Met Gala con Tom Brady

Al lado del quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Gisele acudió a 10 ediciones de la Met Gala, incluso antes de estar casados, la pareja ya llamaba la atención y acaparaba los reflectores. La primera vez que la supermodelo y el mariscal de campo fueron juntos a este exclusivo evento fue en 2008, cuando la temática de ese año fue Superheroes:Fashion and Fantasy.

©GettyImages



De izquierda a derecha, Tom y Gisele en las ediciones de 2008, 2009 y 2010

Ya como marido y mujer, Gisele y Tom acuden a la Met Gala de 2009, bajo la temática The Model As Muse. De 2010 a 2019 la pareja acudió de forma ininterrumpida a la Met Gala, salvo por la edición de 2016, en la que no estuvieron presentes.

La última vez que Gisele Bündchen acudió a una Met Gala del brazo de Tom Brady, fue en 2019 con la temática Celebrating Camp: Notes on Fashion.