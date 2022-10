Gisele Bündchen confirma divorcio con Tom Brady por medio de un mensaje: ‘Terminar un matrimonio nunca es fácil’

Luego de 13 años juntos, el divorcio entre Tom Brady y Gisele Bündchen es un hecho. Tras el surgimiento de los primeros reportes de la ruptura definitiva del mariscal de campo y una de las modelos más bellas de todos los tiempos, la expareja ha hecho los propio y se han pronunciado en las redes sociales ante el desafortunado momento que están atravesando. A través de Instagram stories, la modelo de origen brasileño compartió un mensajeen inglés y portugués en el que deja ver que no fue una “decisión fácil”, pero que sus caminos se iban tornando cada vez más diferentes.

©GettyImages



La icónica pareja se divorcia tras 13 años juntos y dos hijos en común

“Con mucha gratitud por el tiempo juntos, Tom y yo hemos concluido amigablemente nuestro divorcio”, se lee al inicio de su mensaje. Para ambos, así como lo señala Gisele, no habrá nada más importante que el bienestar de sus hijos, por lo que compartirán su educación y desarrollo. “Mi prioridad siempre ha sido y lo seguirá siendo nuestros hijos a los cuales amo con todo mi corazón. Seguiremos compartiendo la crianza de ellos para darles amor, cuidados y la atención que ellos merecen”. Tom Brady y Gisele Bündchen son padres de Benjamin, de 12 años, y Vivian, de nueve. Además, Brady es padre de Jack, de 15, con su ex Bridget Moynahan.

©@gisele



El mensaje de Gisele Bündchen tras conocerse su divorcio

Bündchen reconoce que no fue nada sencillo llegar hasta este punto, pero que no había vuelta atrás, pues estaban cada vez más alejados. “La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque es, por supuesto, difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre”. Para finalizar su comunicado, Gisele de 42 años pidió consideración ante el delicado momento que atraviesan. “Pido amablemente que se respete nuestra privacidad durante estos momentos sensibles”.