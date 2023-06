Bad Bunny se convierte en todo un salvavidas musical en la nueva campaña de Pepsi

El camino de triunfos de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo entero como Bad Bunny, parece indetenible, y es que esa admiración desmedida por parte de sus millones de fanáticos que han quedado cautivados por sus contagiosos ritmos, ahora se ha extendido a los diferentes proyectos del “conejo malo”, que van desde la moda, los negocios, la gastronomía, el séptimo arte, e incluso a ser la imagen de grandes marcas, como es el caso de Pepsi, con la que planea “darle play al verano”.

Bad Bunny es la cara del nuevo comercial de Pepsi para el verano

El nuevo anuncio de Pepsi junto Bad Bunny – su primero para la marca – es desde ya, absolutamente icónico y transporta al que lo vea a ese momento en el que disfrutas con todo el inclemente sol que te embarga durante el verano. Aquí, el intérprete de Titi Me Preguntó asume el doble papel de salvavidas y curador de vibraciones, por su puesto, al ritmo de Where She Goes, su más reciente éxito que ya está dominando las carteleras globales.

Dirigido por el reconocido director ganador de un premio Grammy Dave Meyers, (Taylor Swift, Britney Spears, P!nk), y codirigido por Mia Barnes, el anuncio dramatiza el momento en que una botella de Pepsi Zero Sugar desbloquea tres meses de escucha ilimitada en la plataforma musical Apple Music.

Ambientado en una piscina comunitaria donde el calor sofocante ha minado la energía, Bad Bunny interpreta a un socorrista con mucho estilo que descubre que puede devolver los bajos, los ritmos y el rebote a los bañistas cuando abre una botella de Pepsi helada y pone la nueva canción Where She Goes, y es que en definitiva ¿quién puede resistirse a este tema?

El significado del éxito para Bad Bunny

Bad Bunny hizo un alto en su apretada agenda para conversar con HOLA! USA sobre esta aventura junto a Pepsi, que lo pone en el mismo universo de iconos musicales que han dejado huella a lo largo del tiempo, su visión del éxito y cuando es que se siente más a gusto.



Madonna, Michael Jackson, y en el mundo latino: Menudo, Gloria Estefan y Chayanne: ¿Qué se siente al escuchar tu nombre como parte del universo de una marca tan icónica como Pepsi? Se siente muy surreal formar parte de una campaña de esta magnitud con una compañía como Pepsi. La marca es conocida por momentos increíbles en la cultura pop, es un honor saber que me ponen a la altura de estrellas como Madonna, Beyonce, Gloria Estefan, y tantas más. Te vemos de socorrista en una piscina pública, nada grita verano como eso, estás muy ligado a esta época del año, ¿cuál dirías que es el verano ideal de Bad Bunny? Lo más importante para mí en verano es disfrutar del sol y del calor mientras me relajo con mis amigos. Mi lugar favorito es Puerto Rico, pero también me encanta ir a República Dominicana.

“Para mí el éxito es ser fiel a mí mismo y hacer algo que me haga feliz” – Bad Bunny –



Te hemos visto triunfar en la música, el cine, los negocios, la moda... ¿qué es lo próximo para Benito? Ahora mismo, estoy centrado en mí y en las cosas que me dan alegría. Lo que me llame la atención y me haga feliz en ese momento es lo que haré. Hablando de éxito, ¿cómo defines el éxito? Para mí el éxito es ser fiel a mí mismo y hacer algo que me haga feliz. Creo firmemente que sin esas dos cosas, nada te dará satisfacción ni alegría, y esos son realmente los pilares del éxito.

