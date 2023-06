Kendall Jenner comparte su pasión por los autos clásicos con Bad Bunny

Kendall Jenner y Bad Bunny continúan pasando tiempo juntos. La pareja, que comenzó a salir en febrero de este año, fue captada mientras conducía por Beverly Hills. Estas imágenes muestran lo cercanos que se han hecho, y sugieren que Jenner está compartiendo algunas de sus pasiones con su galán.

En las imágenes, se aprecia a Bad Bunny y Kendall Jenner riéndose juntos mientras dan un paseo en coche por Beverly Hills. Los dos llevan gafas de sol, y Jenner lleva un suéter negro sobre una camisa blanca. Los dos están a bordo de un clásico Chevy 409 que, al parecer es una de las posesiones más preciadas de Jenner.

Si bien Jenner tiene muchos pasatiempos y pasiones, coleccionar autos está en la parte superior de la lista. Su garaje está repleto de vehículos impresionantes y apareció en el programa El garaje de Jay Leno, que destaca todo tipo de contenido de autos para los entusiastas de los automóviles en Estados Unidos.

En otras ocasiones, Jenner ha mostrado sus autos en historias y publicaciones de Instagram, incluido un Cadillac Eldorado morado de 1960 y un Chevrolet Corvette. A juzgar por su colección, parece que es toda una fanática de los autos clásicos.

Esta semana, Bad Bunny apareció en la portada de Rolling Stone, hablando acerca de su ajetreado 2023, su carrera e incluso abordando los rumores de su romance con Kendall Jenner. Cuando fue cuestionado sobre el estado de su relación con la modelo, el llamado ‘Conejo Malo’ respondió: “Eso es la única respuesta. Al final, lo único que tengo es mi privacidad”.

El intérprete de Neverita habló sobre los paparazzi y el mundo actual, que no permite la privacidad. “Hoy, todos son paparazzi. Estamos en el peor de los tiempos, el peor momento para la privacidad de los demás humanos, no solo de los artistas, sino de los seres humanos, hoy en día nadie respeta la privacidad ni la vida de nadie, puede haber alguien, no sé, con pantalones raros o algo, y alguien está filmándolos”.

