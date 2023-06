En cuanto a su recuperación, la comunicadora explicó que esta ha sido relativamente fácil gracias a su genética, sin embargo, al momento de su parto, sucedió algo inesperado. “Tuve una cesárea, algo que no esperaba por un desprendimiento de placenta imprevisto. Al principio estaba un poco frustrada porque sabía que la recuperación iba a ser un poco más lenta, no he podido empezar a hacer ejercicios con pesa como a mí me gusta y sé que si hubiese tenido un parto natural ya estuviese haciéndolo”, nos reveló.

“Por mi genética, he podido adelgazar muy rápido, creo que me faltan unas ocho libras para llegar a mi peso anterior y solamente tengo dos meses de haber dado a luz. Ya casi no tengo panza y no he hecho ejercicio, así que la lactancia ha sido factor importante para bajar de peso por supuesto”.

La periodista dio un importante consejo a todas aquellas madres que se están recuperando tras dar a luz. “Tengan paciencia y nunca quieran ser las de antes sino que piensen ser la mejor versión de lo que son hoy, porque nunca volverán a ser lo que eran antes en ningún sentido ya sea el físico, lo espiritual o lo mental. Ahora son incluso mejores que antes, ¿por qué enfocarnos en lo que fuimos antes su ahora somos mejores?”.