“Arella significa ángel en hebreo, Rose simplemente es un nombre que me pegaba con Arella (risas). El nombre de Arella lo tengo hace 7 años cuando me embaracé de mi primer hijo, no sabía si iba a ser niño o niña, y me puse a buscar en Google nombres originales, nombres diferentes y me encontré con este nombre, Arella, y dije: ‘No conozco a nadie en mi mundo que se llame Arella’. Y me encantó porque significa Ángel en hebreo y me parecía muy simbólico”, nos dijo la comunicadora puertorriqueña.