Carolina Rosario nos revela el nombre de su bebé y confiesa: ‘Esta niña es mi mejor regalo, no necesito más’

¿Cómo te has sentido en este embarazo y en comparación con el anterior?

Mi primer embarazo fue muy tranquilo porque fue un embarazo donde yo estaba prácticamente normal, sin ningún síntoma y pude vivir una vida regular. Este embarazo ha sido muy distinto, ha sido un embarazo en el que los primeros tres meses fueron horribles, yo hasta en algún momento dije: oh my god, me arrepiento de haberme embarazado porque me sentía tan, tan mal, me dio todo: náuseas, vómito, dolores de cabeza, cansancio, acidez, tristeza, ganas de no bañarme no podía ni oler a mi marido… me dio de todo y fue terrible. Ya para el segundo trimestre todo se fue, dije ‘wow, milagro’. Y ahora en este último he estado como entre náuseas y un poquito más de cansancio y la pesadez, pero de verdad que fueron los primeros tres meses los que fueron muy fuertes.