Baile, besos y risas... Kendall Jenner y Bad Bunny derrochan miel en un concierto

Si alguien aún tenía dudas sobre la solidez del noviazgo de Kendall Jenner y Bad Bunny debe ver su última aparición pública. Hace semanas se había rumorado que la pareja no estaba en su mejor momento, y que incluso podía haberse separado, pero una salida nocturna a inicios de mes se encargó de apagar las especulaciones. Y ahora la modelo y el cantante nuevamente han sido captados en público, y vaya de qué forma, pues han dejado claro que están más enamorados y felices que nunca.

Kendall y Bad Bunny disfrutaron del concierto que Drake ofreció anoche en el Kia Forum en Inglewood, California como parte de su gira It’s All a Blur Tour junto a Atlanta 21 Savage. Como era de esperarse, esta famosa pareja tuvo acceso a las áreas VIP, y de acuerdo con distintos reportes, compartieron esta velada con Kim Kardashian y Tristan Thompson, expareja de Khloé Kardashian, quien se les unió más tarde.

La presencia de estas celebs no pasó inadvertida, y pronto circularon en redes sociales videos de la modelo estadounidense y el cantante boricua. Las imágenes mostraban a la pareja emocionada y feliz, bailando y saltando al ritmo del rapero canadiense. Y entre baile y bale, no dejaban de abrazarse y besarse. En un momento, Kendall pareció perder el equilibrio y caerse, pero eso no les quitó las sonrisas del rostro.

Bad Bunny y Kendall en el concierto de Drake🫣🐕 pic.twitter.com/m4ohOf95sb — carloxx iván (@itscarlosivan) August 14, 2023

La modelo de 27 años fue grabada sosteniendo el rostro del cantante boricua de 29 años y hablándole al oído durante la interpretación de Drake de God’s Plan. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del puertorriqueño reaccionó de forma cariñosa, abrazando fuertemente a Kendall y esbozando una gran sonrisa.

Kim fungió como la fotógrafa estrella de su hermana menor, pues fue captada tomándole fotos a ella y a Bad Bunny abrazados. Ello confirma el visto bueno que ha dado la familia Kardashian-Jenner al intérprete de Me Porto Bonito en su relación con la modelo.

bad bunny & kendall jenner with kim kardashian last night🩷. pic.twitter.com/P1Kir7ldXo — kendall & bad bunny updates (@kennyandbenito) August 14, 2023

Looks a juego

Una vez más Kendall y Bad Bunny dejaron ver su complicidad a través de los looks que eligieron para esta salida nocturna. Tanto la modelo como el cantante llevaron pantalones de cuero negro para esta cita; ella los combinó con un top sin mangas en el mismo tono, mientras que Benito usó una camiseta blanca, una chaqueta color hueso, gafas oscuras y una gorra de béisbol hacia atrás.

En pasado 2 de agosto, cuando fueron captados a su salida a un show de comedia de Dave Chappelle en el restaurante Delilah, en West Hollywood, Kendall y Bad Bunny también fueron captados muy cercanos, y con looks a juego.