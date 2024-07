Margot Robbie presume su ‘baby bump’ en Wimbledon con un 'look' muy Barbie

Hace tan solo unos días salió a la luz la noticia de que Margot Robbie estaba esperando a su primer hijo con su esposo Tom Ackerley. Aunque las fotos que inundaron el internet no eran de la mejor calidad, la evidencia es clara y es que la actriz está por convertirse en mamá.

Parece que todas las it-girls están poco a poco incursionando en el viaje de la maternidad y es muy especial ver cómo cada una le da su propio giro personal a su estilo como madre. Primero vimos a Sofia Richie con su estilo súper romántico, los looks más bohemios de Vanessa Hudgens y actualmente, el estilo mom-to-be de Hailey Bieber.

Desfile de estrellas en Wimbledon

El torneo de tenis nos ha llenado de inspiración para nuestros siguientes looks. Hemos visto a las celebs más stylish lucir atuendos simples pero elegantes. Personajes que van desde Alexa Chung y David Beckham hasta Salma Hayek han asistido a Wimbledon en Londres con conjuntos impecables y elementos muy ingleses.

© Karwai Tang/Getty Images Tom Ackerley y Margot Robbie asisten al día 12 de Wimbledon en Londres, Inglaterra.

El deporte blanco se identifica por ser uno de los más elegantes y tiene una relación directa y fuerte con la moda. No sólo en cuanto a los asistentes y expectadores del deporte sino también los mismos jugadores. Wimbledon tiene una política de vestimenta blanca, lo que le da este factor de elegancia a los participantes del torneo.

Margot Robbie en Wimbledon

Margot Robbie y Tom Ackerley fueron vistos en el partido donde se enfrentaron Carlos Alcaraz contra el ruso Daniil Medvedev. Para la ocasión, la actriz llevó un vestido blanco asimétrico con estampado de polka dots con el que dejó ver su creciente “baby bump”. Combinó este vestido con un par de mules negras y abiertas, un bolso blanco con negro, lentes de sol y un peinado tipo blow out noventero con el que dejó lucir su corte de cabello recto.

© Getty Images Margot Robbie en el All England Club.

Aunque la actriz protagonista de "Barbie" no cuenta con redes sociales y no podemos seguirla para ver sus looks, estamos siempre a la expectativa de sus apariciones públicas, las cuales siempre son un deleite de sofisticación y estilo.

Tras el éxito de la película de “Barbie”, la actriz comentó que se daría un descanso de la actuación, y ahora entendemos la razón por la cual la actriz se ha enfocado en su vida personal.