Hailey Bieber presume su 'baby bump' en los atuendos más 'chic' y sofisticados

Si hay algo a lo que no podemos resistirnos es a los atuendos de maternidad de las celebridades. Lo que antes veíamos como ropa clásica y tradicional para una de las etapas más esperadas de la vida, hoy es una oportunidad para sorprender con looks creativos, sofisticados y que presuman a la perfección la “baby bump”. La ropa de maternidad, como la conocíamos, ha quedado en el pasado y la tendencia apunta a una nueva dirección donde las reglas y el protocolo están hechos para romperse.

Hemos tenido claros ejemplos de lo que es ser una “mom to be” glamourosa. Personalidades como Kylie Jenner, Vanessa Hudgens o Sofia Richie han demostrado que ser mamá es chic y que las posibilidades se vuelven infinitas a la hora de explorar con la baby bump para crear así un atuendo inolvidable. Hoy, Hailey Bieber se ha unido al club de las futuras mamás y lo hace con los mejores looks de la temporada. Claramente, la modelo no podía decepcionarnos y menos en esta nueva etapa.

Estos han sido los más recientes looks de Hailey Bieber

El fin de semana, Hailey y Justin Bieber se tomaron unos días en Nueva York para celebrar algunos eventos importantes de la marca de Hailey, Rhode. En especial, el motivo de su visita a la Gran Manzana se debió al reciente lanzamiento del blush en barra de la firma de skincare de la influencer. Una ocasión tan especial merecía atuendos igual de espectaculares. Hailey se tomó muy en serio la tarea y consiguió dejar a más de uno con la boca abierta.

© Gotham Hailey Bieber

Para comenzar, Hailey elevó el clásico atuendo para una cena y lo hizo femenino, romántico y sensual. Para una noche de amigos, la creadora de contenido portó un jumpsuit de encaje negro de Alessandra Rich que combinó con un abrigo de cuero de la misma diseñadora. Para sus accesorios, Bieber llevó unos tacones negros de Saint Laurent, sus clásicas gafas de sol y un bolso corto de charol de Ferragamo. Más sensual, imposible.

© MEGA Hailey Bieber

Un día después, Hailey acudió al evento especial de su firma y lo hizo con un atuendo monocromático en el color de la temporada: marrón claro. Este look consistió en un vestido escultural de la firma LaQuan Smith que complementó con un blazer a juego de Magda Butrym. Sus tacones del mismo tono, su bolso de Courrèges y su joyería de Tiffany & Co., le dieron el toque final y sofisticado al look.

© MEGA Hailey Bieber

Ese mismo día por la noche, Hailey deslumbró con el perfecto atuendo de verano para una noche de fiesta. La joven se inclinó por un vestido satinado color hueso con cuello de tortuga y acabado asimétrico de Phoebe Philo. De lo más sorprendente del atuendo fueron sus zapatos con punta rectangular, los cuales nos recordaron que la tendencia actual apunta a los zapatos disruptivos y con aires noventeros. Para complementar, repitió su bolso Ferragamo y unas gafas de sol de Saint Laurent.