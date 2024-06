Emily Ratajkowski apuesta por los que podrían ser los nuevos zapatos del verano

No hay mejores atuendos de street style que los que eligen las celebridades para pasear por las calles con sus mascotas. Si queremos hablar de estilo, comodidad y funcionalidad, tenemos que prestar mucha atención a lo que las personalidades del momento están usando en su día a día.

Si hay alguien que ha sabido deleitarnos con sus elecciones en cuanto a moda se refiere, debemos hablar de Emily Ratajkowski. La modelo es constantemente fotografiada mientras camina por las calles de Nueva York en compañía de su mascota, Colombo. Lo que más destaca en los atuendos elegidos por la modelo y actriz es la comodidad de cada uno de ellos. La hemos visto llevar pants, shorts y hasta vestidos veraniegos. Sin duda, el ejemplo perfecto de versatilidad.

EmRata en bermudas de mezclilla y los nuevos zapatos de temporada

Creíamos que nada podía sorprendernos cuando se trata de moda y estilo. Sin embargo, Emily Ratajkowski nos demostró que no lo hemos visto todo y que siempre hay espacio para innovar. Ejemplo de esto fue su más reciente look caminando por las calles de la Gran Manzana junto a su mascota. Para la ocasión, la modelo le dio prioridad a la comodidad pero, sin dejar a un lado el glamour y ¿por qué no? El factor sorpresa.

El atuendo, lleno de básicos, comenzó con una tanktop en color negro que dejó al descubierto unos tirantes del mismo tono. Para la parte inferior, la actriz eligió unas bermudas de mezclilla a la cadera; prenda que se ha convertido en un infalible del verano. Para complementar, incluyó unas gafas de sol en color negro para mantener ese estilo EmRata tan característico. Lo que más llamó la atención de este look fue, sin duda, el calzado pues la joven decidió decirle “adiós” a las clásicas bailarinas para integrar su propia tendencia.

Si existiera una palabra para describir los zapatos que integró Emily Ratajkowski en su street style, posiblemente sería “zapatos de danza”. Y es que si bien, este calzado tiene algunas similitudescon las bailarinas femeninas que nos han conquistado este temporada, estos presentan una variación más chunky y masculina que nos hacen pensar que estamos ante una nueva tendencia. El par de zapatos, en color negro, cuentan con la suela completamente plana y se abrazan al tobillo gracias a unas cintas. No son tenis, no son bailarinas y tampoco son mocasines, simplemente es quizá el inicio de un nuevo estilo en cuanto a calzado se refiere.

Sea como sea, estamos seguros que debemos mantener este estilo de zapatos en la mira para verificar si son la nueva adquisición para mantenernos cómodas en verano.