Dua Lipa y Emily Ratajkowski apuestan por el mismo ‘look’ esta temporada

Una de las preguntas más frecuentes entre los amantes de la moda es: ¿cómo identificar una tendencia? La respuesta más rápida es observar lo que las celebridades del momento traen puesto y encontrar los puntos en común para así identificar lo que se estará usando en las próximas semanas. Ya sea que el común denominador sean los metálicos o quizá los accesorios chunky, estas piezas similares nos revelan mucho sobre la moda actual y el estilo que todos estaremos llevando en la temporada.

Sin embargo, llevar exactamente la misma pieza es un nuevo nivel de tendencia. En especial si son dos it girls quienes la portan. Si esto sucede, no hay dudas: debemos correr a recrear ese atuendo o esa prenda para poder garantizar mantenernos en tendencia. Este es el caso reciente de Dua Lipa y Emily Ratajkowskiquienes, sin planearlo, fueron vistas utilizando la misma prenda. Aunque cada una la portó en su estilo personal, no nos dejaron dudas de que esta pieza será la próxima compra necesaria para recibir al verano.

Esta es la prenda que Dua Lipa y EmRata comparten en su guardarropa

Las celebridades del momento se están tomando muy en serio su papel como íconos de la moda en este cambio de primavera a verano. Los viajes a la playa o las vacaciones, han sacado lo mejor de cada una de las it girls del momento. Desde Kylie Jenner en la playa hasta Hailey Bieber en Japón, tenemos muchas ideas para inspirar nuestros próximos looks. Sin embargo, uno de nuestros outfits favoritos lo consiguió Dua Lipa quien fue vista pasando una tarde de amigos en el sur de Italia.

La cantante se tomó unos días de descanso en medio de su gira por Europa pero, no dejó atrás sus looks icónicos para salir. Para la ocasión especial, que por cierto fue un brunch y un paseo en lancha, la cantante nos sorprendió con el combo perfecto para los días calurosos. El look en cuestión estuvo compuesto por un top tejido con aberturas centrales y una flor decorativa en 3D de la colección Primavera-Verano de With Jean. Para acompañar ese top rojo vibrante, Dua Lipa portó unas bermudas de mezclilla, un bolso corto en el mismo tono del top y un collar chunky en plata.

Si este top no nos parece lo suficientemente convincente, basta con darnos cuenta que Dua Lipa no fue la única personalidad en elegirlo esta temporada. Emily Ratajkowski también decidió estilizar este mismo top de una manera más básica pero llena de sensualidad. La joven actriz y modelo llevó el top rojo floreado con unos jeans oscuros a la cintura, un bolso marrón de strap corto y unas gafas rectangulares de sol.

Así que ahora lo sabes, si Dua Lipa y EmRata lo confirman, no nos queda más que correr a recrear este atuendo.