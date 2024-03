Conmovido, Ricardo Casares confirma que ha sido dado de alta

Hace una semana, las alarmas se encendieron entre los seguidores del programa Venga la Alegría, luego de que se diera a conocer que Ricardo Casares, uno de los presentadores titulares del show, había sufrido un infarto tan solo instantes antes de entrar al aire. Afortunadamente, la reacción de sus compañeros ante la emergencia fue la mejor, por lo que el conductor logró ser ingresado al hospital a tiempo y salvar su vida. Es por eso que ahora que ha sido dado de alta, Casares no podría estar más feliz y motivado, algo que se vio reflejado en el mensaje que envió al programa Ventaneando, donde habló de cómo esta dura experiencia ha cambiado su perspectiva de la vida.

©@ricardocasares



Ricardo Casares se encuentra fuera de peligro tras sufrir un infarto

¿Qué ha dicho Ricardo sobre su infarto?

En el audio, que fue compartido durante la emisión más reciente del programa encabezado por Pati Chapoy, se puede escuchar a un Ricardo sumamente recuperado y emocionado por la nueva oportunidad de vida que se le ha dado, luego de haber visto a la muerte frente a frente. “Ha sido una semana, la más dura de toda mi vida. Hace una semana me estaban salvando la vida… Hoy regreso a mi casa y eso me emociona muchísimo… Cuando yo salí y vi el tráfico, pensé que me iba a morir, pensé que no íbamos a llegar”, expresó el comunicador en un inicio.

Ricardo compartió también algunos detalles médicos sobre las razones que lo llevaron a ser hospitalizado. “Se me rompió la piel del corazón y por eso el dolor era tan insoportable. Hay a personas a las que no les pasa eso y de pronto sienten dolor de pecho y sientes molestia y lo ignoras. Sientes que traes una agrurita”, compartió.

©@ricardocasares



El presentador se mostró agradecido por la nueva perspectiva de vida que le ha dado esta experiencia

Pór otro lado, el presentador dijo que hasta el momento no ha recibido un parte médico definitivo, por lo que será en los próximos días cuando finalmente le sean detallados las causas que lo llevaron a sufrir un infarto. “Preguntaba por qué me pasó esto si no tomo, no como carne, no como grasas saturadas, no como embutidos. Esa pregunta de por qué la tienen que responder próximamente mis médicos”, agregó.

La emotiva reflexión tras su momento más frágil

Finalmente, Ricardo Casares habló de cómo esta experiencia le ha cambiado la vida y la perspectiva sobre muchas cosas. “Cuando la muerte te mira a la cara, para decirle: ‘Hoy no’, necesitas muchos amigos, muchas herramientas y yo los tuve… La perspectiva que da un infarto a los 43 años, al final de cuentas, la palabra que sigue regresando a mi mente es: gracias”.

©@ricardocasares



Ricardo aseguró estar en franca recuperación

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.