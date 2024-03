Conmovido, Ricardo Casares reaparece en redes para agradecer por el cariño recibido

A inicios de esta semana, Ricardo Casares atravesó por uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que a unos minutos de entrar al aire con el programa Venga la Alegría e incluso ya estando dentro del foro de televisión, sufrió un infarto del que poco a poco ha comenzado a recuperarse. El presentador, que se vio sumamente delicado de salud y que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia para poder salvar su vida, no ha dejado agradecer por las muestras de cariño que ha recibido a raíz de esta situación. Algo que se ha visto reflejado en el mensaje que ha compartido en sus redes sociales, donde conmovido, correspondió a esa ola de solidaridad que lo ha envuelto en estos últimos días, dejando en claro que tras la crisis de salud que enfrentó, se encuentra más fuerte que nunca y fuera de peligro.

El presentador se encuentra fuera de peligro y en franca recuperación

El mensaje de Ricardo

A través de su perfil de Instagram compartió una escena tomada de la película Rocky, con la que quiso reflexionar respecto al valor de la amistad y las lecciones que cada persona que toca tu vida te deja. Algo que complementó con un emocionante mensaje de agradecimiento para todas aquellas personas que sus horas más oscuras se hicieron presentes para hacerle sentir su cariño. “A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por todos ustedes. Muchísimas gracias los quiero”, expresó el presentador conmovido por todo el amor que ha recibido.

Como era de esperarse sus seguidores comentaron la publicación con más mensajes de apoyo en los que le deseaban pronta recuperación. Entre ellos, destacaron los de algunos de sus amigos famosos, como fue el caso de Pedro Sola, conductor de Ventaneando, quien al pie del post expresó: “Amigo, eres alguien especial e importante en la vida de muchos, en la mía mucho más. La vida te puso una prueba y la superaste, aprovéchala”. Por su lado, Anette Michel le dijo: “¡Venga! ¡Eres increíble persona y todo saldrá bien! Te mando bendiciones”.

Ricardo ha mostrado una actitud sumamente positiva ante la adversidad

Lo que dijo en su reaparición en Venga la Alegría

Fue el pasado 28 de febrero cuando Ricardo, a través de un video que grabó desde la cama del hospital, se reportó con su público del matutino de TV Azteca. En la escena, se apreciaba su rostro con puntas nasales, dispuesto a compartir un poco de cómo se siente. “Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no…”, dijo durante los primeros segundos sin perder el característico sentido del humor. “Aquí estoy, gracias a mis compañeros, gracias al Dani, que ustedes no conocen, pero que me salvó la vida, gracias a todos los que reaccionaron puntual y aquí estoy…”, dijo a continuación. “Todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré otra vez ahí con ustedes. Los extraño mucho y estoy muy agradecido con todos, todos reaccionaron muy bien, les debo un cachito la vida a todos, los quiero”, finalizó el presentador.

Pato Borghetti le salvó la vida

Por ahora, Ricardo además ha recibido los buenos deseos de varios de sus amigos del medio, especialmente sus compañeros de Venga la Alegría, como Patricio Borghetti, quien actuó de inmediato para salvar la vida de su amigo. “Lo agarré, es mi hermano, compartimos camerino desde hace siete años, llamé a la ambulancia y, cuando estaba pasando los datos dije: ‘¿Sabes qué?, mejor te llevo yo al hospital, vamos a hacer más rápidos’, justo iba entrando Maru la productora, dijo: ‘Llévenselo’, en menos de un minuto estaba saliendo de aquí y eso hizo que llegaran a tiempo para intervenirlo”, contó el presentador argentino conmovido hasta las lágrimas.

Casares se dijo más fuerte que nunca

