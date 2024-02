Entre lágrimas, Pato Borghetti revela que fue él quien llevó a Ricardo Casares al hospital

El arranque de esta semana no ha sido fácil para los integrantes del programa Venga la Alegría, pues desafortunadamente, Ricardo Casares, presentador de dicho show, se encuentra de baja debido a que la mañana del pasado lunes sufrió un infarto minutos antes de entrar al aire. Por fortuna, Ricky, como es conocido entre sus amigos y colegas, recibió la atención médica oportuna y las cosas no pasaron a mayores. Y es que la reacción inmediata de quienes se encontraban cerca de él en ese momento fue fundamental. Algo de lo que habló Pato Borghetti en una reciente entrevista, en la que conmovido, reveló que fue él quien llevó al hospital a su querido amigo.

©@ricardocasares



Pato y Ricardo han sido compañeros en Venga la Alegría por varios años

Lo que dijo Pato sobre el infarto de Ricardo

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, que Pato se refirió al incidente que vivieron por la mañana con Ricardo, pues él fue testigo de todo lo sucedido. “Venía llegando normal y él viene saliendo del foro, se cruza y pensé que se había tropezado porque se venía agarrando el pecho, se sienta ahí y me llamó la atención, enseguida me acerqué con él porque estaba como quejándose y le pregunté qué pasó. Me dijo: ‘Me duele el pecho, pero raro, me arde, me duele la mano’, era su mano derecha”, comentó.

El también actor reveló quie tras encontrarse con su compañero intentó tranquilizarlo, pero al ver que su estado empeoraba tomó la decisión de llevarlo al hospital. “Yo le decía: ‘Tranquilo, la mano derecha no es, la izquierda es la del infarto’, pero ahora sé que también puede ser la derecha. Lo agarré, es mi hermano, compartimos camerino desde hace siete años, llamé a la ambulancia y, cuando estaba pasando los datos dije: ‘¿Sabes qué?, mejor te llevo yo al hospital, vamos a hacer más rápidos’, justo iba entrando Maru la productora, dijo: ‘Llévenselo’, en menos de un minuto estaba saliendo de aquí y eso hizo que llegaran a tiempo para intervenirlo”, contó.

©@ricardocasares



Pato reveló que fue él quien llevó a su amigo al hospital

Conmovido, Pato se mostró agradecido por el hecho de que el infarto de Ricardo haya sido mientras estaba rodeado de sus amigos y no solo, pues solo así pudieron salvarle la vida. “Fue una bendición que fuera acá, que quede en un susto nada más...”, dijo entre lágrimas. “Y nada, no fue fácil... te queremos, Ricky, te esperamos acá pronto, recupérate, relájate, no veas el futbol, ahora pura calma y aquí te vamos a estar esperando cuando vuelvas, te queremos”, finalizó.

Pato agradece a la producción por sacar adelante el programa

Durante la emisión del pasado lunes, Pato Borghetti se mostró conmovido con todos sus compañeros y quienes hacen posible Venga la Alegría, por el compromiso que mostraron durante aquel día, pues a pesar de las adversidades, estuvieron a la altura. “Yo les quiero agradecer a todos por sacar adelante el programa y también dar gracias que pasó todo esto cuando ya estaba aquí y no sólo en su casa. Entre todos reaccionamos muy rápido, pero él fue su propio héroe y supo que algo no estaba bien”, explicó.

©@ricardocasares



Los compañeros de Ricardo revelaron que el presentador se encuentra fuera de peligro

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.