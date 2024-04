¿Habrá demanda? Paul Stanley revela si actuará en contra de la serie sobre su papá

Después de que se dio a conocer el tráiler de ‘¿Quién lo mató?’, la serie basada en el asesinato de Paco Stanley, varios involucrados en la historia han alzado la voz para expresar su inconformidad. Luego de que Paola Durante mostrara su descontento con cómo la retratan en este primer avance, donde la vemos interpretada por Belinda, la prensa cuestionó a Paul Stanley, si la familia del famosos conductor está planeando alguna acción legal en contra de la producción de Prime Video que está anunciada para estrenarse el próximo 24 de mayo.

En medio de la felicidad que está viviendo por la dulce espera de su primer hijo, Paul reconoció que, a pesar de que la familia no está de acuerdo con esta historia, hasta el momento, no tienen planeada ninguna demanda: “Nosotros desde el principio que hablamos con esta productora no estuvimos a gusto con los guiones que nos mandaron, lo pasaron por alto y la hicieron, pero la historia ya la saben”, comentó durante un encuentro con la prensa a la salida de Televisa.

Paul explicó por qué, en este momento, no está enfocado en ese tema tan delicado para él: “Ahorita yo estoy comprando pañales y biberones, para mí eso es lo más importante. Cada quien tiene su punto de vista, hay que esperar a ver de qué se trata y qué procede”, dijo, luego de que los reporteros le contaran que, en la serie, usaron los nombres originales de los implicados en el caso: “Lo que pasa aquí es que para los que siguen vivos es más fácil demandar”, explicó.

Paul confesó que no tiene conocimiento de cómo podrían responder legalmente: “Lo desconozco, no sé por qué podría ser, porque están utilizando su nombre, están poniendo en duda su honorabilidad, no sé la verdad, hay que ver de qué se trata. Hablar de alguien que ya falleció es muy fácil, se pierde totalmente el respeto a los difuntos, lo que pasaron, no sé, la familia es un tema bien difícil, en serio, sobre todo porque estás hablando de alguien que ya no está, pero vamos a ver qué pasa”, puntualizó.

Enfocado en su próximo debut como papá, Paul aseguró que lo más importante para él ahorita es que su bebé nazca sano: “Hay sentimientos encontrados, porque todavía no sé cómo vienen las cosas, si va a ser niño o niña, todo eso, es un momento muy especial para mí”. Sobre la reacción de su mamá a la noticia de que pronto será abuela, dijo: “Mi mamá encantada, es su primer nieto, unas por otras, hay más bendiciones”. Aunque todavía no saben el sexo de su bebé, el presentador tiene claro que no quiere que lleve el nombre de ningún miembro de su familia: “Yo no le pondría ni el de mi papá, ni el mío, una nueva historia”.