Así reaccionó Paul Stanley a las preguntas sobre la serie basada en su padre

La cuenta regresiva comenzó para el estreno de la nueva serie televisiva titulada ¿Quién Lo Mató?, la cual aborda la historia del asesinato del reconocido conductor de programas de variedades Paco Stanley. Será el 24 de mayo cuando la producción esté al aire vía streaming, por tal motivo las caracterizaciones de los personajes principales fueron presentadas en días pasados, revelando la imagen de Belinda en el papel de Paola Durante, Diego Boneta como Jorge Gil, Luis Gerardo Méndez convertido en Mario Bezares y Roberto Duarte como Paco. Al respecto, Paul Stanley, hijo del fallecido animador, ha sido cuestionado y, aunque hermético, no dudó en reaccionar para expresar su firme postura sobre este polémico proyecto.

©@paulstanleyd



Paul Stanley se mostró hermético ante los cuestionamientos.

¿Qué ha dicho Paul Stanley de la serie sobre su padre?

Atento con los medios de comunicación que lo esperaban a las afueras de Televisa, Paul concedió una charla en la que no pudo evitar las preguntas sobre la serie ¿Quién Lo Mató?, mismas a las que respondió con total cautela. “No tengo nada qué decir, no sé…”, dijo, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. Ante la insistencia de los reporteros, deseosos por saber si dicha producción lo había buscado a él en algún momento, Paul agregó: “Sí, fueron ellos (los que se acercaron a mí), pero no tengo conocimiento de nada, pero bueno, qué les digo…”.

En el breve encuentro, Paul también fue cuestionado sobre si le molesta la participación de los involucrados en la serie, tras haber destapado al elenco caracterizado en sus respectivos papeles. “Es la chamba de cada quien, por qué me va a molestar…”, apuntó el presentador a las cámaras y los micrófonos, asegurando que debido a que estuvo de viaje tampoco tuvo tiempo de ver cuál fue el resultado de las caracterizaciones de los actores en la historia. de esta manera, Paul se mantiene al margen de lo que sucede, en medio de la atención mediática que crece sobre este proyecto que será transmitido a través de la plataforma Prime Video.

©@Amazonvideo



Belinda como Paola Durante en una escena de ‘¿Quién Lo Mató?’.

¿Actuará legalmente?

Se ha rumorado que tanto Paul Stanley como su familia han estado en contra de este proyecto televisivo, y aunque el presentador no quiso confirmar ni desmentir las cosas, así respondió cuando se le preguntó sobre lo que dice su abogado. “Hasta ahorita no hemos hablado nada, es muy pronto todavía, no sabemos nada, creo que saben más ustedes…”. Ante la curiosidad de los reporteros que buscaron saber si su familia está de acuerdo, agregó: “Hay que ver, no podría hablar de algo que yo no sé…”. Mientras tanto, Paul aseguró estar enfocado en otro tipo de asuntos, dejando ver que el tema de la serie es simplemente algo a lo que no le da relevancia. “Tengo muchos planes y muchas cosas qué hacer más importantes en mi vida…”.

©@paulstanleyd



Paul Stanley aseguró que la producción se puso en contacto con ellos al inicio.

Lo sucedido entre la familia y la plataforma de streaming

De acuerdo con el diario mexicano El Universal, en 2023 la plataforma Prime Video sostuvo pláticas con la familia de Paco Stanley, pero al ser notificados de que la producción se basaría solo en las últimas 24 horas de vida del conductor, los familiares retiraron su aprobación. De hecho, el abogado Guillermo Pous habló al respecto para el medio antes citado: “Al final la familia, por las razones que ellos consideran y han hecho conocer a través de Paul Stanley, decidieron no contribuir con estas negociaciones y por su parte, insistieron en mencionar que no daban autorización para que se produjera”, explicó.