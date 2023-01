Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez participarán en serie de Paco Stanley

Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez llevarán a la pantalla chica la vida del presentador mexicano Paco Stanley, quien perdió la vida en un asesinato el 7 de junio de 1999, en la Ciudad de México. El deceso de Paco Stanley causó un gran revuelo mediático, tanto que, a 23 años del incidente, Amazon Prime Video revelará la manera en la que transcurrieron las últimas horas de vida del conocido conductor de televisión.

Zuria Vega,Bárbara López, Roberto Duarte, Jorge Zárate y ‘El Chá’ (integrante de Fobia y Moderatto) también forman parte de este proyecto. Se sabe que la serie comenzará próximamente su producción y hasta el momento no hay una fecha de estreno ni un título oficial, pero lo cierto es que está generando una gran expectativa. Pablo Cruz, de El Estudio, y Pablo García Gatterer, de Tigre Pictures, serán quienes realicen la producción de esta serie, escrita por Rodrigo Patterson (Bad Hombre) y Alexandro Aldrete (La Casa de las Flores), mientras Humberto Hinojosa Ozcariz (Luis Miguel, La Serie) estará en la dirección.

“La muerte de Paco Stanley marca un punto de inflexión en la historia de nuestro país (México), y en Prime Video nos sentimos muy orgullosos de que este talentoso equipo de cineastas haya logrado convocar a un elenco que hará historia en la televisión mexicana”, dijo Alonso Aguilar, director de Amazon Originals en México, de acuerdo con información de Deadline.

En su cuenta de Instagram, los protagonistas del proyecto compartieron su emoción por participar en el mismo. Belinda publicó la nota de Deadline y escribió: “Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let’s go back to the 90‘s”. En tanto, Diego mostró su satisfacción por arrancar el 2023 con un gran proyecyo. “No hay mejor manera de empezar el año que con mi familia de @primevideolat y de la mano de amigos y colegas que quiero!”.