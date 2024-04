Esmeralda Pimentel revela cómo su cambio de look afectó a su carrera: ‘Al principio me dio mucho miedo’

Cuando Esmeralda Pimentel tomó la decisión de cortar su larga cabellera, lo hizo inspirada en su papel para la obra Los Vuelos Solitarios (2020), y en cuanto se quitó “esos kilos”, se sintió más identificada con su personaje Silvestre, según contó ante varios medios en aquel entonces. Además, de forma interna, se relacionó más con su femineidad, y vio el mundo de forma distinta. Ella estaba contenta con ese cambio de perfil, sin imaginar cómo aquella decisión tan profunda y personal tendría un fuerte impacto en su carrera en la televisión.

“Algo cambió. Yo cambié mi perfil como actriz por completo, y esto fue una decisión a conciencia, pero no tenía clara la cantidad de violencia que iba a recibir, por ejemplo, en comentarios en las redes sociales”, dijo sincera en su visita a El Hormiguero.

El salto a la fama de la originaria de México se dio gracias a las telenovelas y muchos la recuerdan por sus protagónicos en títulos como El Color de la Pasión, La Vecina o Enamorándome de Ramón. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar luego de que cortara su cabello. “Las personas que me llamaban a audicionar (me decían): ‘Es que el papel para el que siempre te buscamos, ya no lo das’. Eso al principio me dio mucho miedo”, agregó.

El gran cambio que llegó a su carrera

De forma personal, Esmeralda también dio un paso a un lado de las telenovelas, para llevar su carrera por otros rumbos, algo que coincidió con la situación a la que se había enfrentado con su cambio de perfil. “Me abrió la posibilidad de interpretar personajes que antes no tenía la oportunidad”, dijo contenta.

“He hecho muchísimo teatro. Se va a estrenar una serie en donde interpreto a una mujer bombero. Tuve la oportunidad de estar en The Good Doctor, ahora haré una serie en Estados Unidos. Todo, a partir de haber tomado esta decisión de cambiar mi perfil como actriz, que me trajo oportunidades maravillosas”.

Además de abrir su camino a nuevos horizontes actorales, Esmeralda entendió que la vida se trata de atreverse y de no quedarse quietos. “Yo lo que le digo a la gente es atrévete a hacer eso que te da miedo porque te va a llevar a conocer una parte de ti maravillosa”.

Además, aprendió que siempre habrá gente que esté en desacuerdo con lo que haga, pero lo que importa es que ella se sienta tranquila. “Hay que dejar de pensar en lo que quieren los demás y hay que intentar ser siempre honestos con nosotros mismos”, concluyó.