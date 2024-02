¿Esmeralda Pimentel ya ha pensado en boda?

Aunque Esmeralda Pimentel suele ser muy reservada a la hora de hablar de los detalles de su vida personal, siempre encuentra la forma de compartir con sus fans algunos vistazos de lo que sucede en su intimidad y específicamente a nivel sentimental, por lo que en ocasiones se ha dejado ver de lo más enamorada al lado de su novio Jesús Mosquera, con quien lleva más de un año de relación. Es por eso que en un reciente encuentro con la prensa, la hermosa actriz no pudo evitar los cuestionamientos relacionados con su noviazgo y si es que una boda se encuentra dentro de sus planes, algo a lo que respondió con cierta mesura, pero con una sonrisa en el rostro.

La actriz se encuentra de estreno gracias a la serie ‘Un Buen Divorcio’

¿Suenan campanas de boda en su vida?

Fue durante la presentación de la serie Un Buen Divorcio, de la que es protagonista, que la intérprete se sinceró sobre lo que le gustaría vivir en un futuro respecto a su vida sentimental, dejando en claro que la posibilidad de llegar al altar de la mano de su amado es una idea que tiene muy presente. “A veces sí, a veces no... Creo que ahorita voy paso a paso con mi pareja, estamos en un momento superlindo”, expresó la intérprete al ser cuestionada por su relación con Jesús, en declaraciones al programa Hoy.

Y aunque procuró ser muy discreta al respecto, cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de unir su vida en matrimonio a la del exfutbolista español, la artista fue muy clara: “Cuando tienes un amor bonito, donde te sientes libre, donde estás siendo respetada, donde hay buena comunicación, pues por qué no dar el siguiente paso”, compartió con una sonrisa en el rostro.

Esmeralda y Jesús mantienen una relación de más de un año

Lo que piensa sobre las bodas

En ese mismo sentido, Esmeralda habló sobre la perspectiva que tiene acerca de las bodas en la actualidad, algo que dijo, se ve reflejado en la trama de la serie que protagoniza. “Creo que es un reflejo de todo lo que está pasando, como las mujeres también ya entramos a la fuerza laboral, ya somos independientes, ya no necesitamos de un hombre que nos mantenga, y que cada vez las personas estamos más felices solos y ya no estamos dispuestos a soportar una relación donde no nos traten bien y no nos respeten”, sentenció.

‘El amor hay que presumirlo’

Sin duda alguna, Esmeralda Pimentel atraviesa por un momento inmejorable de su vida, en donde el éxito y la plenitud ha llegado a manos llenas, y en el que se ha permitido abrir su corazón de par en par. Algo de lo que habló durante su paso alfombra de los Premios Platino, celebrada en abril del año pasado, en donde con total sinceridad se refirió a la etapa personal por la que atraviesa. “Lo que se ve no se oculta y sobre todo el amor hay que presumirlo, en momentos de tanta violencia, por ejemplo, hay que hablar del amor y de las cosas lindas”, comentó la intérprete a los micrófonos de ¡HOLA! TV al ser cuestionada por su relación con el también actor. “El amor así te sorprende, estoy muy contenta”, agregó.

La actriz lleva varios años viviendo en España

