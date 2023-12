Esmeralda Pimentel revela uno de los pasajes más duros de su vida

Algo que ha caracterizado a Esmeralda Pimentel además de su talento y belleza, es su personalidad directa y transparente. La actriz mexicana se ha sincerado en el pasado sobre los momentos difíciles que ha vivido en la industria, en los que, como muchas mujeres, fue blanco de ataques por su apariencia física. Recientemente se abrió respecto a un duro pasaje qu vivió años atrás de incursionar en la actuación, el cual, si bien la marcó para siempre, también le enseñó a alzar la voz.

Esmeralda asistió como invitada al podcast de Marimar Vega y Efrén Martínez, El Rincón de los Errores, espacio en el que contó por primera vez de manera pública la desagradable situación que vivió cuando era apenas una niña: el abuso por parte de uno familiar.

“Estaba muy normalizado el quedarme callada, yo me acuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que yo estaba tomando la siesta, yo era una niña, y un familiar de pronto empecé a sentir que me estaban tocando, seguía con los ojos cerrados, pero estaba ya consciente de que me estaban tocando, entonces (había) como este miedo de: ‘¿Quién va a ser cuando abra los ojos?’”, recordó la actriz de Montecristo.

Esmeralda habló de lo duro que resultó para ella el no recibir apoyo de su familia tras contar lo ocurrido. “Abrí los ojos, era un primo y lo primero que hice fue bajar y decirle a mi abuelita: ‘Abuelita, mi primo me hizo esto, me estaba haciendo esto’, y mi abuelita me dijo: ‘Cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó’”, contó. “Y así viví muchas cosas de niña, en donde el decir lo que estaba pasando, lo que estaba atestiguando generaba mucho problema y había una necesidad de callarme”, compartió a la actriz visiblemente conmovida.

Las valiosas lecciones que le dejaron todas estas duras vivencias

Pese a lo dura que fue aquella experiencia, Esmeralda siguió adelante armada de valiosos aprendizajes que hoy comparte con sus propios sobrinos. “Entonces yo creo que cuando me independicé, sobre todo creo que eso se exacerbó cuando empecé a ser tía, no soy mamá, pero soy tía, y el decir: ‘Hablen, cultiven su rebeldía, cuestionen el sistema, si les dices que tienen que hacer tal cosa pregunten por qué, si no te hace sentido, cuestiónalo y sé dueño de tus propios conceptos en la vida’”, explicó.

“Me he callado muchas veces y creo que las veces que no he podido callarme ha salido de una manera muy abrupta, en donde se genera mucho caos y luego viene esta gran culpa, uno por no sentir el apoyo de los demás y también por sentir esta gran duda de: ‘¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Lastimé demasiado? ¿Fue demasiado? Creo que en la medida en la que he ido rompiendo el silencio también voy entendiendo la medida de las cosas”, compartió.

