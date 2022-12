Esmeralda Pimentel decidió revertir una cirugía estética: ‘Hoy me siento más bella y poderosa que nunca’

“Estuve 12 años visitando doctores, tomando medicamentos, haciéndome distintos estudios, probando remedios. Algunos médicos me dijeron que era ‘hereditario’, así que aprendí a malvivir con dolor, con ansiedad, o creer que era parte de ir envejeciendo”, recordó la protagonista de telenovelas, quien el pasado dio de qué hablar con su drástica decisión de cortarse su larga melena.

La estrella de La Bella y las Bestias (Televisa) contó que esos síntomas vinieron después de que se operara en su intento de sentirse mejor consigo misma. “Pensaba que no era suficiente, y que una cirugía me ayudaría a sentirme más segura, pero hoy entiendo que no hay factores externos ni atajos que te ahorren el proceso de aceptarte, respetarte, cuidarte, amarte”, reflexionó. “Amarme es aceptar mi sombra y decir: ‘Esta también soy yo’”, agregó.