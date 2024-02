Las primeras palabras de Ricardo Casares después del infarto que sufrió

A tan solo unos días del infarto que sufrió Ricardo Casares minutos antes de ingresar al programa televisivo Venga la Alegría, el conductor de TV Azteca ha roto el silencio para compartir con el público cómo se encuentra. Luego de ser intervenido del corazón para poner a salvo su vida, el presentador ha tenido favorable recuperación, según contó su papá en una entrevista concedida a Ventanenado, y ahora es él, quien, de viva voz, ha comentado cómo va todo en estos instantes, en los que además se siente muy agradecido con quienes le han brindado todo su apoyo, especialmente sus compañeros de trabajo, quienes actuaron con inmediatez para trasladarlo al hospital.

Ricardo Casares rompió el silencio en medio de su hospitalización para revelar cómo se encuentra.

¿Qué ha dicho Ricardo?

Fue a través de la emisión Venga la Alegría que se dio a conocer un video en el que aparece Ricardo desde la cama del hospital este 28 de febrero. En la escena, se aprecia su rostro con puntas nasales, dispuesto a compartir un poco de cómo se siente. “Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no…”, dijo durante los primeros segundos sin perder el característico sentido del humor. “Aquí estoy, gracias a mis compañeros, gracias al Dani, que ustedes no conocen, pero que me salvó la vida, gracias a todos los que reaccionaron puntual y aquí estoy…”, dijo a continuación, haciendo evidente la motivación que prevalece en su estado de ánimo a pesar de lo sucedido.

Al ahondar en sus palabras, Ricardo no dudó en revelar que debido a la hospitalización no se siente al cien físicamente, aunque mantiene firme la esperanza de retomar pronto su rutina. Así mismo, reiteró su agradecimiento por quienes estuvieron muy pendientes de él en todo momento. “Todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré otra vez ahí con ustedes. Los extraño mucho y estoy muy agradecido con todos, todos reaccionaron muy bien, les debo un cachito la vida a todos, los quiero”, finalizó el presentador.

El presentador agradeció a quienes le brindaron su apoyo.

Tuvo que ser intervenido

Ante la emergencia que se suscitó Ricardo tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico que se realizó de manera satisfactoria. Según comentó su papá en días pasados, el señor Ricardo Casares, todo se debió a la obstrucción de una arteria el corazón. “Ricardo tuvo un infarto producto de una arteria coronaria que se le tapó. Le hicieron un procedimiento quirúrgico mediante el cual le implantaron un stent y gracias a Dios los resultados son cien por ciento positivos…”, comentó en la charla con Ventaneando.

Por ahora, Ricardo además ha recibido los buenos deseos de varios de sus amigos del medio, especialmente sus compañeros de Venga la Alegría, como Patricio Borghetti, quien actuó de inmediato para salvar la vida de su amigo. “Lo agarré, es mi hermano, compartimos camerino desde hace siete años, llamé a la ambulancia y, cuando estaba pasando los datos dije: ‘¿Sabes qué?, mejor te llevo yo al hospital, vamos a hacer más rápidos’, justo iba entrando Maru la productora, dijo: ‘Llévenselo’, en menos de un minuto estaba saliendo de aquí y eso hizo que llegaran a tiempo para intervenirlo”, contó el presentador argentino conmovido hasta las lágrimas.

