A unos días de su aniversario de bodas, América Guinart celebra a su esposo

A poco tiempo de que América Guinart celebre su primer aniversario de bodas con Álvaro Favier, la tapatía tiene un importante motivo para celebrar por anticipado. Con el sentimiento a flor de piel, Guinart dedicó un sentido mensaje a su esposo por el festejo de su cumpleaños, un día tan importante en el calendario familiar que además presumió con orgullo en sus redes sociales, espacio en el que suele interactuar y dar vistazos de los acontecimientos de su entorno personal de manera recurrente.

El mensaje de América a su esposo

Sincera como suele ser al expresar su sentir, América publicó una foto en Instagram en la que aparece junto a su esposo. En la misma los dos se dejan ver sonrientes frente a la cámara y con looks casuales. Esta fue la imagen que inspiró a la también emprendedora, quien deseó lo mejor a su compañero de vida. “¡Feliz cumpleaños esposo mío! Doy gracias a Dios por regalarnos un año más de tu vida y por poder compartirlo contigo…”, escribió en las primeras líneas, para luego reiterar el inmenso cariño que tiene por Álvaro. “¡Brindo por celebrar muchos más juntos, unidos, sanos y felices! Te amo”, dijo.

Como era de esperarse, la reacción de sus seguidores en redes fue inmediata, entre ellos las de varios famosos como Maribel Guardia y Anette Cuburu. Por supuesto, su hija América, a la que tuvo con Alejandro Fernández, tampoco perdió la oportunidad para sumarse al festejo, enviando al cumpleañero un “feliz cumpleaños”, dando muestra de la buena relación que existe entre ellos. Sin duda, América se siente plena con el grato momento por el que transita su vida, un instante de gran estabilidad, según ha dejado saber en ocasiones anteriores durante varias entrevistas.

©@meraguin



América Guinart y Álvaro Favier se casaron en junio de 2023.

América siempre ha creído en el amor

A pesar de que en el pasado su situación amorosa con Alejandro Fernández no prosperó, América no se cerró jamás al amor. Fue así como llegó a su vida Álvaro Favier y, aunque fueron novios por un largo tiempo, finalmente decidieron casarse. El 17 de junio, los enamorados se dieron el “sí, acepto” en una fastuosa boda celebrada en la Riviera Nayarit, un festejo al que acudieron sus respectivas familias. América, por su lado, disfrutó de sus hijos, de sus padres y más seres queridos, testigos de este momento importante en su vida.

©@meraguin



América disfruta de su etapa como mujer casada.

Luego de su boda, América se sinceró en una charla con Ventaneando sobre la principal razón por la que decidió casarse, a pesar de que años atrás había descartado esa idea. “La verdad es que yo siempre creí en el amor. Todos mis amigos me dicen ahora: ‘Tú siempre dijiste que no querías estar sola, pero siempre dijiste que no te querías casar’, y es verdad. Y yo creo que lo que me hizo cambiar de opinión pues es la situación cuando mis hijos se fueron, me vi con mis nietas que dije: ‘¿Ahora qué sigue? ¿Vivir con la persona sin casarme?’. Creo que prefiero vivir con él pero con un proyecto de vida más serio, casada…”, expresó.