Sincera, América Guinart revela qué ocasionó el fin de su matrimonio con Alejandro Fernández

Hace poco más de dos décadas América Guinart y Alejandro Fernández quedaron divorciados. Tras un romance de años y la celebración de una boda, cada uno por su lado tomó la decisión de emprender rumbos distintos, lo que con el tiempo ha sido asimilado por Guinart con total madurez. Finalmente, lo más importante para ella es hacer prevalecer la cordialidad al interior de su círculo, situación que ha favorecido a sus hijos, Alex, América y Camila, a quienes tuvo con el cantante. Como pocas veces, la también emprendedora evocó ese periodo de su historia personal en que vivió casada con el intérprete y el motivo que detonó la ruptura total de su matrimonio, el cual finalizó, legalmente, en 2002.

América habló como pocas veces de sus años como esposa de El ‘Potrillo’.

El relato de América

Abierta como suele ser al abordar temas personales, América recordó en entrevista con Maxine Woodside para el programa radiofónico Todo Para la Mujer, el inicio de las dificultades en su vida de casada con el ‘Potrillo’, quien comenzaba a triunfar en la música. “Para mí sí fue muy complicado, porque nos casamos cuando él tenía un año de haberse lanzado, pero todavía realmente no tenía el éxito que llegó a tener cuando ya estábamos casados, que fue realmente cuando a él le empezó a ir mucho mejor. Era complicado porque ahí la situación se manejaba distinta, entre sus managers y sus papás no lo dejaban que me llevara a ningún lado, entonces él pues no me llevaba, entonces teníamos problemas por situaciones así, yo me quedaba mucho sola o luego escuchaba rumores y chismes, le decía: ‘Lévame contigo’…”, confesó.

En la charla, América hizo énfasis en lo complejo que resultó para ellos la toma de decisiones y el manejo de esta situación debido a sus respectivas edades, a pesar de haber estado muy enamorados cuando se convirtieron en esposos. “Eran unos tiempos muy distintos, que yo creo que en parte sí afectó nuestro matrimonio, pues que él no me llevaba, viajaba mucho y cualquier situación que surgía yo creo que entre la inmadurez y esas situaciones sí fueron empeorando la relación que teníamos y el amor, porque la verdad nos casamos muy enamorados, con muchas ganas de casarnos, nos queríamos mucho pero sí hubo circunstancias. Estábamos muy chicos, la verdad…”, dijo.

La emprendedora reveló que las dificultades en su matrimonio sucedieron tras el éxito de el ‘Potrillo’ en la música.

El fuerte motivo de la ruptura

De lo más transparente, América ahondó en detalles sobre lo sucedido en aquel entonces, relatando cómo se dio el inicio del truene. A pregunta expresa sobre si había habido infidelidad por el lado del cantante, dijo: “Sí, llegó a haber (infidelidad), cuando me enteré, porque ya sabes, todos te juran y perjuran que no. Cuando me enteré yo me separé de él, ya teníamos a Alex cuando me enteré la primera vez, ya sabrás, me pidió perdón, me dijo que ya no iba a volver a pasar y yo alguna vez en la vida le había dicho que nunca lo iba a perdonar de eso, pero como ya teníamos a Alex la verdad es que sí, cambias como mamá, pensando en la familia y todo, le di la oportunidad, volvimos, duramos separados como tres meses…”.

América revuerda que la infidelidad fue el detonante de la ruptura.

Finalmente, América reveló que la circunstancia se volvió insostenible, pues tiempo después la situación se repitió, lo que fue para ella determinante. “Después de eso, lejos de que realmente fuera una oportunidad de ya no volverlo a hacer más bien como que agarró la confiancita, al rato me enteraba yo de otra cosa y de otra cosa hasta que me dijo: ‘¿Sabes qué? Así es, así es este medio y así va a ser’. Fue cuando yo ya le dije que no podía con esas cosas y la verdad no, no puedo con esas cosas, para qué íbamos a estar ahí viviendo, sufriendo, tampoco era lo que yo quería que mis hijos vieran…”, expresó.

