Chiquis estrena ‘Diamante’ y Kenia Os lanza ‘Flow Mamita Rica’

Kenia Os - Flow Mamita Rica

“Sé que muchos se sorprendieron por las letras tan explícitas, pero en lo personal estoy muy contenta de poder hacer un género 100% nacional como el Reggaetón Mexa”, dijo Kenia sobre “Flow Mamita Rica”. Actualmente, Kenia Os continúa su “Pink Aura Tour” con varias paradas en México. Entre las fechas anunciadas, tiene múltiples shows en los EE. UU., como en el United Palace en Nueva York y The Rosemont en Rosemont, entre otros. Kenia planea regresar a México en noviembre para sus fechas en el Palacio de los Deportes.

Los Tigres Del Norte – Aquí Mando Yo

Los íconos musicales más reconocidos a nivel mundial, embajadores de la cultura mexicana, sus canciones tienen fuerza social y política, y hoy por hoy se han convertido en el precedente de todas las nuevas generaciones de artistas en todos los géneros musicales del regional mexicano. Son “Los jefes de jefes” y aquí mandan ellos! ‘AQUÍ MANDO YO’ es el título del nuevo EP. Una frase potente, con energía y que queda perfectamente al nombre de LTDN como los más grandes de la música regional Mexicana. El focus track es el tema que da nombre al disco. “Aquí Mando Yo” es un corrido de la autoría de Héctor Guerrero y fue escrito especialmente para LTDN. Este género se ha colocado siempre entre lo más escuchado del catálogo de Los Tigres del Norte.

Chiquis – Diamante

El 15 de mayo se estrenó “PURO PINCHE PARI (PPP)” que se grabó en Miami y el video sale junto con el álbum. Su DIAMANTES TOUR inicia el mismo día del lanzamiento del álbum, 30 de mayo y tiene fechas en U.S.A y México.

Carín León - Boca Chica Vol 1

Este álbum incluye 19 temas y muestra a Carín experimentando con una variedad de géneros, como rock, country, y pop. Representa una profunda exploración de su esencia, fusionando la música que ha escuchado toda su vida con su propio estilo. Entre las canciones destaca el tema principal “Despídase bien”, y el álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Kane Brown, Leon Bridges, Pepe Aguilar, Bolela y Panteón Rococó. La portada del álbum, creado por Alan Ortega, es una obra surrealista que muestra el rostro de Carín en primer plano, con una mano siniestra que le sostiene la boca abierta en una mueca torcida, en referencia directa al título del álbum, “Boca Chueca”. Esta imagen refleja el contenido del álbum, que presenta letras atrevidas y un estilo más crudo y auténtico del artista.

La Maquinaria Norteña – The Beast Machine

Un EP con 7 temas inéditos, 5 de los temas ya estaban disponibles y el focus track del álbum es “giro de 180” que sale junto con el EP. La maquinaria norteña líder en su género sax norteño siempre se mantiene constantemente en gira durante todo el año.

Miguel Cornejo & Yng Lvcas - QLOTE

La canción explora un estilo de vida de indulgencia y rebelión contra las normas sociales, representando un enfoque hedonista del mundo. Con referencias a la atracción física, la extravagancia y el deseo, “QLOTE” evoca una sensación de desafío a la autoridad, apoyándose en la emoción de perseguir una relación prohibida. Repleto de instrumentales tradicionales de la música Mexicana, “QLOTE” se mantiene fiel a las raíces de ambos artistas al tiempo que invita a los oyentes a un atrevido viaje de amor joven, rebelión y vida lujosa al límite.

Jowell & Randy - Lágrimas

La decepción amorosa toma forma en la letra de “Lágrimas”, en la que a nivel musical predominan con acierto las notas de reggae. “Duele mucho / Que nos tratemos así / Yo abrí mis ojos y te dije adiós / Antes que fuera tarde”, expresa parte de la composición en una reflexión que invita a valorarse y a seguir hacia adelante cuando no queda más remedio que la despedida. Con su probado talento vocal, cada intérprete le imparte su toque original a sus estrofas, envueltos en un derroche de sentimientos.

Andry Kiddos - No Puedo Seguir Siendo Así

Este nuevo tema, que es el primer lanzamiento de su próximo EP ‘QUE NO TE FALTE DE NADA’, es una reflexión sobre el crecimiento personal y la búsqueda de relaciones más saludables. El tema fusiona letras sentimentales con acordes de guitarra junto a la voz única de Andry. Inspirado por sus propias experiencias e introspección, Kiddos abre su corazón en esta nueva canción. La honestidad incrustada en la letra seguramente resonará en los oyentes e inspirará viajes de crecimiento y redención.

Si Me Ven - LEYO

Producido en Los Ángeles por el productor nominado al Grammy Stylolive (Los Rakas), “Si Me Ven” es una declaración de independencia y autenticidad para LEYO. “Si Me Ven está inspirada en mi sensación de liberación al abrazar mi verdad. Tomar control de mi propia narrativa y decirles a los chismosos y detractores. La canción fue inspirada por Juan Gabriel, quien icónicamente dijo, ‘lo que se ve no se pregunta,’ vive y sé orgulloso de quién eres. ¡Dando Cero F#cks!” dice LEYO.

Nella & Maye - Qué Bonito!

El recorrido de Nella a través de su serie de lanzamientos de videos para su álbum En Otra Vida, ha estado marcado por su capacidad para dar nueva vida a las canciones conmovedoras de su infancia. Su reciente pieza visual de “Te Espero Sentada,” originalmente escrita e interpretada por Shakira, mostró su talento para infundir su estilo contemporáneo en temas icónicos, y “Que Bonito” continúa esta tendencia con imágenes íntimas de grabación en estudio que resaltan la autenticidad y emoción de la interpretación.

Osman - Cuando Me Ven Tomar

Una sentida oda al desamor, en la que Osman relata la historia de un hombre que lamenta profundamente la pérdida de un amor. La canción, producida por JonyLams y co-escrita por Osman junto a Balbino, destaca por su autenticidad y capacidad para conectar con las emociones del oyente.

Gepe feat. Rubén Albarrán - Vivo

Los colores y una energía desbordante inundan “VIVO”, el nuevo sencillo y tercer adelanto del décimo álbum en estudio del músico y autor chileno Gepe. Este single cuenta con la participación del mexicano Rubén Albarrán (Café Tacvba, Hoppo), y es un festejo en torno a la vida, la libertad, el canto y el baile.

Andy Rivera - Primera Cita

En “Primera Cita”, Andy Rivera crea un sonido fresco y dinámico que es a la vez romántico y bailable. La letra explora las mariposas y la alegría que surgen con las etapas iniciales de una nueva relación, algo que resonará con cualquiera que haya experimentado la magia de una primera cita. El video musical complementa perfectamente el tema de la canción. Presenta a Andy llevando a su enamorada a un autocinema, dándonos una mirada nostálgica y romántica de una cita nocturna íntima y de la vieja escuela.

Jessie Reyez - Shut Up

Este sencillo marca la primera colaboración entre Reyez, quien es de Toronto, y Big Sean, quien es de Detroit, y es ejemplar de su inconfundible química. El tema es significativo de la nueva etapa de Jessie, una era de jefa, de ser dueña de sí misma sin complejos, y trae un flow audaz sobre un explosivo ritmo. La innegable vibra cool de Big Sean es una excelente adición, la cual enfatiza la actitud indecisa de la canción.

Michel Maciel - Trastornado

Una versión deluxe del álbum se lanzará en las próximas semanas e incluirá una colaboración especial con Mario Bautista, una pista inédita y una versión de un clásico urbano. El lanzamiento del álbum promete establecer a Michelle Maciel como un artista líder en el género regional mexicano en México, Estados Unidos y gran parte de América Latina.

Miky Woodz - Built Different

La producción de seis temas es una muestra de la armonización del artista para complacer con la esencia que lo ha distinguido dentro de la escena del trap y el reggaetón, sin dejar de innovar con sonidos frescos. Las letras establecen la originalidad de Miky Woodz, quien se proyecta como un líder, una voz que hace su propio camino, fuera de seguir tendencias. El tema de apertura, “Built Different”, establece el tono de la producción discográfica, dirigida a consolidar su sitial en la escena urbana como creador de ‘hits’ globales. Con su ‘flow’ lírico como arma principal, los temas dirigen a un viaje musical en el que la autoconfianza, el orgullo de superarse y las reflexiones sobre los retos de la vida, cobran protagonismo.

Olga Tañón - Así Yo Soy

La voz cautivadora de la “Mujer de Fuego” está proyectada en cada uno de los 10 temas presentados en esta propuesta. Cada tema posee una identidad única que lo convierte en un género musical conocido como World Music, que pone de manifiesto la excelencia instrumental dirigida a realzar la versatilidad de la artista y de todas las estrellas que forman parte de este singular álbum.

Oscar Maydon & Junior H - Volver Al Futuro

La primera entrega del próximo álbum de Oscar Maydon, cuenta la historia de una relación en conflicto, de un joven que anhela recuperar el amor y el romance que una vez definieron su relación, con la esperanza de llevarlo a su futuro para evitar nuevas discusiones.

Mikahl Anthony - Too Much for Sauna (Falling Deep)

“Too Much for Sauna (Falling Deep)“ se despliega como una melodía fractal de una caja de música de otro mundo, superponiendo tonos y texturas delicados de forma orgánica, envolviendo al público en una experiencia sublime, mientras que ”La Flare“ despliega beats contundentes, ritmos vertiginosos, letras impresionistas, y palabra hablada entrecortada en una mezcla caleidoscópica de hip-hop conmovedor, funk, jazz y afrobeat.

Gordo, Nicki Nicole & Sech - Cafecito

El inigualable toque argentino y la destreza lírica de Nicki complementan las suaves vocales y la vibra del reggaetón panameño de Sech. Ofreciendo lo mejor de la música latinoamericana, esta colaboración ha dado como resultado un tema vibrante imposible de ignorar. Con su ritmo contagioso y la dinámica interacción entre estos tres artistas, ‘Cafecito’ está destinado a convertirse en uno de los himnos de este verano, esencial en las playlists de las vacaciones y las fiestas de los próximos meses, gracias a la impresionante sinergia entre estos talentosos artistas. El tema sale este 31 de mayo, justo a tiempo para marcar el inicio de la temporada de festivales, invitando a las masas a bailar bajo cielos soleados.

Marcelo Rubio - Luna

El diario se abre con “Luna (pag.1)”, una moderna balada, donde el artista exhibe la honestidad desgarradora del primer mes luego de una ruptura a través de una lírica magistral, unida a un diseño sonoro disruptivo e innovadoras melodías, rompiendo así con los patrones convencionales del género romántico.

Le Coco - Indestructible

En disco muy personal… cada canción de este disco habla de alguna etapa de mi vida a través de los años. Todo empieza desde mi exilio, mi llegada a Miami, y todas las cosas que he siempre querido decir… cómo a través de la música he podido superarme y encontrarme, cada canción lleva un pedazo de todo lo que he vivido… contando mi historia de la mejor manera… irme de casa desde tan temprana edad no fue sencillo, pero por alguna razón, siempre he tenido la tendencia de no buscar la ruta fácil con todo lo que hago… y esto me ha llevado a encontrarme con situaciones muy complicadas, llenas de altos y bajos, llevando todo lo que hago a un extremo… nada a medias, todo en cantidad, viviendo sin miedo y a una velocidad violenta.

Omar Montes - Lágrimas de un Maleante

“Tuve que sacrificar estar con mi familia, dormir en el estudio, y no tener vida durante casi un año para poder llegar. Me he descuidado tanto que he cogido siete kilos en el proceso del disco. No afeitarme la barba, no cortarme el pelo, me convertí en un náufrago para sacar este proyecto adelante. La mitad de mi corazón la he dejado en este proyecto”, confiesa Montes.

legallyrxx - El Niño de los Corazones

Una producción que nació de la adversidad. El año pasado, legallyrxx perdió tres años de trabajo musical luego del fallo técnico de su disco duro que lo dejó en cero. A partir de ese incidente, comenzó la creación de este nuevo álbum, su segudo de estudio, en las playas de Cancún.

Luck Ra, Maluma, Khea - Hola Perdida

El cuarteto cordobés se vuelve internacional de la mano del ícono global de la música latina, que como no podía ser de otra manera, es acompañado por el referente de la nueva generación del género, que le da una vuelta al éxito que había grabado junto a su compatriota KHEA. Días atrás, mientras cerraba el tramo local de EL BAILE DEL AÑO TOUR en un Movistar Arena Buenos Aires agotadísimo por más de 15.000 personas asistentes, LUCK RA había adelantado que lanzaría esta reversión. Con la participación de la super estrella colombiana, este hit absoluto del verano austral combina el sabor del cuarteto de la versión original con un toque de cumbiamba de Medellín y otro de bachata: MALUMA con su estilo único se suma para hacernos bailar en cada rincón del planeta.

Mar Rendón - Si fuera Yo

Una poderosa expresión de la experiencia humana, narrada desde un punto de vista personal y conmovedor. La canción se suma al legado de La Nueva Cepa, un proyecto ambicioso creado por Master Chris en colaboración con Warner Music Latina, que busca elevar a los artistas emergentes de América Latina a nuevas alturas.

Draco Rosa - Reflejos de Lo Eterno

Una profunda reinterpretación de temas icónicos en celebración a la música y el Rock Latino. Presenta una experiencia musical única que incluye ocho temas anteriormente popularizados por grandes exponentes del rock como Banda Soda Stereo, CafeTacvba, Jarabe de Palo, Los Fabulosos Cadillac, entre otros, grabados en vivo para capturar la conexión genuina entre los músicos.

Neeus - Francisco

Con fusiones de R&B, trap, ritmos afrocaribeños, Latin pop, afrohouse y hip-hop, canciones como “Volviste”, “Mi Luz”, “Vaina Arrechísima”, “Pille”, “El Loco Que Tienes” y hasta la intro “Tambor” expresan además la pasión de Neeus por la cultura de su Venezuela natal, con el uso de la jerga del momento, así como diferentes guiños a los sonidos de su tierra.

Gusi - Monte Adentro

“Monte Adentro es ese lugar al que siempre queremos regresar. Las canciones nos recuerdan el lugar de donde venimos. Es el amor por nuestros padres, familiares y amigos. Con este álbum vuelvo al origen de la música orgánica, a los inicios de mi carrera, pero con más experiencia y sensibilidad. Quise escribir canciones que inciten a bailar, a enamorarse y a buscarle una salida divertida al desamor. Todas estas, vestidas de ritmos nuestros: una herencia colombiana y latinoamericana, mezclada con el pop. Monte Adentro es alegría, recuerdos y añoranza…” - Gusi.

Mau y Ricky - Hotel Caracas

Un álbum lleno de energía positiva, nostalgia y mucha creatividad. Tras el lanzamiento de los cuatro primeros capítulos (“Vas a Destrozarme”, “Pasado Mañana”, “Gran Día” y “Canción 2”), hoy por fin se desvelan los once capítulos restantes de este maravilloso álbum.

Renn, Yexel, Myke Towers y Nio García - Maquillaje Remix

“Maquillaje” comenzó como una ambiciosa colaboración entre Renn, un talentoso artista de Ecuador, y Yexel, un innovador músico de Cuba. La canción rápidamente se convirtió en una sensación viral, cautivando a oyentes y creadores por igual con más de 2.4 millones de creaciones en TikTok y alcanzando los primeros 5 puestos en más de 15 países. Con más de 50 millones de reproducciones y alcanzando el puesto número 3 en las listas virales globales, Warner Music Latina decidió amplificar este fenómeno al sumar a los renombrados artistas Myke Towers y Nio García.

Manuel Medrano - Perfecto

Inspirado en lo perfecto que es para Medrano estar aquí parados en una roca llamada Planeta Tierra en medio de la nada del universo, disfrutando del privilegio de amar, de respirar, de vivir, de escuchar el aire, el fuego y el mar, y de amarnos a nosotros mismos.

Ana Isabelle - Meraki

Aunque el título del álbum deriva de una palabra griega, se trata de un álbum muy personal para Ana Isabelle, ya que el nombre lo inspiró su mejor amigo, Thian Fraguada, antes de fallecer. Además, significa la determinación, la pasión y el empeño que ha tenido para lograr sus objetivos y crear este álbum que marca su regreso a un proyecto musical importante desde “Por El Amor” (2007), “Por El Amor Deluxe” y “My Dream” (2009).

Jhayco - Torii

La nueva oferta resume la evolución de Jhayco y la esencia del estilo de vida Vida Rockstar, celebrando el espíritu despreocupado y de bailar hasta el amanecer de la cultura del club. Jhay narra la historia de una noche salvaje y un placer extravagante, al estilo Vida Rockstar, con ladridos de perros e imágenes de murciélagos, y líneas como “Sigue bellaqueando y yo te compro un rolly” y “Bien loco, bien loco, Nova Y Jory”. reflejando la inclinación del artista por combinar lujo y cultura callejera.

Tokischa - Sol

La banda sonora perfecta para cuando vas manejando de noche, ya que su resonante fusión de elementos alternativos y de reggaetón exige toda la atención. En el video musical de “Sol”, Tokischa refleja su trayectoria a través de un momento oscuro, consumiendo sustancias y trabajando en un centro de llamadas, hasta su aspiración a una carrera musical, marcando un momento clave de autorrealización y valentía. El vídeo inspira a la audiencia con su mensaje de que “va a salir el sol”, demostrando que es posible superar los momentos difíciles y que, tarde o temprano, llegarán días mejores para aquellos que apuestan por sí mismos.

Los Esquivel - Hasta El Qlo

Su nuevo éxito de fiesta que infunde electro house e instrumentos regionales mexicanos, por los cuales Los Esquivel se han puesto en el mapa como electro-corridos. Han estado adelantando el tema en su tan esperada gira que comenzó el 17 de mayo en Delaware y recientemente hizo paradas en Virginia y Nueva York, atrayendo a miles de fanáticos. El “Alucin Tour” visitará 40 ciudades en los EE. UU. y se compone de arreglos musicales renovados con una lista de canciones de más de 10 pistas.

La MiO - Muy Bien

La canción lleva a los oyentes en un viaje musical y visual alrededor de Puerto Rico, capturando la esencia del disfrute y la complicidad con un coro pegajoso que dice “muy bien, muy bien, muy bien,... yo te voy a llevar, yo te voy a llevar.” El video musical, grabado en formato vertical para una conexión directa con las redes sociales, presenta a una pareja explorando y disfrutando de los hermosos paisajes de Puerto Rico. Desde baños en Vega Baja hasta momentos románticos en Arecibo, el video es una celebración de la alegría y el amor en la isla.

Pink Pablo - Me Cansé de Estar Muerto

Consumido por teclas de órgano y armonías cautivadoras, “ME CANSÉ DE ESTAR MUERTO” descubre a un Pablo asertivo, enérgico y seguro de sí mismo mientras reclama de nuevo su poder. Excepcionalmente creado, el tema marca una ruptura con la faceta anterior de Pink Pablo, al tiempo que su misteriosa y magistral dirección artística se sitúa en el centro de la escena. Entre ritmos distorsionados y letras llenas de pasión, Pink Pablo experimenta una epifanía, bajando a la realidad después de haber estado caminando sonámbulo todo este tiempo.

pablopablo - Mi Culpa

La canción destaca las dotes artísticas de pablopablo en composición, producción e interpretación. Ofrece un sonido sonoro dinámico, mezclado con letras emotivas y su sincera entrega como vocalista. Pablo escribió, grabó y produjo la balada agridulce “Mi Culpa” en las horas posteriores a ir a un bar de karaoke, “Mi Culpa” surgió después de una noche de fiesta en Madrid. Siempre me han fascinado los bares de karaoke y los personajes que hay en ellos, muchos de ellos van solos y se toman la actuación muy en serio”. Continúa: “Me encanta tratar de descubrir su historia… a veces inventarles quiénes son y qué están haciendo allí, así que esta vez escribí la canción perfecta para cantar en ese lugar”.

A sus 21 años, Mar Rendón ha dejado una huella indeleble en la escena musical latinoamericana. Sus tres sencillos anteriores, “Déjame Ir”, “Laura No Está” y “Te Arde”, dominaron las listas de éxitos y premiaciones, convirtiéndola en la artista más escuchada de su país. “Si Fuera Yo” es una poderosa expresión de la experiencia humana, narrada desde un punto de vista personal y conmovedor. La canción se suma al legado de La Nueva Cepa, un proyecto ambicioso creado por Master Chris en colaboración con Warner Music Latina, que busca elevar a los artistas emergentes de América Latina a nuevas alturas.

Paulina Aguirre - Love is My Religion

Una innovadora mezcla de folclor fusion. Además de su trayectoria musical, Paulina es la voz actual de Google Maps, lo que la convierte en una figura aún más presente en la vida cotidiana de millones de personas. El EP cuenta con seis temas originales de Paulina y colaboraciones con destacados artistas internacionales. Entre ellos se encuentran “Canoita Electro” junto a Taboo de los Black Eyed Peas y Vico C, “El Viento” junto al italiano Osvaldo Supino, “Mi Corazón”, “Vamo a Sanar”, “Me Duele” y la canción que da nombre al EP, “Love is My Religion”. La producción estuvo a cargo de Pablo Aguirre y otros productores de renombre, como Vince Ott, arreglista de Tom Odell, y los productores suecos Joel Werner y Gustav Afsahi.

Gusi, el cantautor colombiano embajador de la tropicalidad y de la música local, presenta su nuevo trabajo discográfico titulado “Monte Adentro”. Un álbum de 7 canciones que rinde tributo a los orígenes, las costumbres, tradiciones y el amor por lo propio, a través de los sonidos del caribe fusionados con el pop. “Monte Adentro” es una coproducción de Gusi con el afamado productor Emilio Estefan Jr, con quien se internó en Crescent Moon Studios en la ciudad de Miami, para trabajar en un disco que pusiera a bailar a quien lo escuche, con la premisa de exaltar la diversidad de los ritmos latinoamericanos junto al característico sonido que ha consolidado Gusi en su propuesta artística.

Mario Bautista - Fénix

Mario Bautista, ha logrado posicionarse en la industria de la música latina como uno de los cantautores mexicanos más destacados del momento, acumulando un total de más de 785 millones de reproducciones combinadas a lo largo de su carrera y más de 20 millones de seguidores en sus plataformas sociales. FÉNIX es el álbum del renacimiento personal y profesional de Mario Bautista donde muestra una nueva etapa para sí mismo, una época más madura y consciente donde expresa su amor y pasión por el arte, su familia y seres queridos, y transmite el mensaje del amor propio.

Caetano Veloso - You Don’t Know Me

Veloso es uno de los músicos más importantes de la música popular brasileña y muchos lo consideran uno de los mejores compositores del siglo XX. Ha ganado numerosos premios, incluidos 13 Grammy latinos y 2 Grammy estadounidenses, y fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2012.

Dan Abedrop - Si Te Pierdo

Aparte de ser un sonido refrescante y renovado, la cantautora vuelve a abrirnos su corazón para enseñarnos su lado más vulnerable y humano compartiendo los miedos e inseguridades que todos sentimos a la hora de confiarle los sentimientos y emociones más profundas a alguien nuevo.