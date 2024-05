Sergio Sendel, el icónico villano de la televisión, nos habla de su trabajo en ‘El Conde: Amor y Honor’

A lo largo de tu carrera has interpretado a muchos villanos y te has vuelto icónico en este tipo de roles, ¿cómo te sientes al interpretar estos personajes? ¿Los disfrutas?

Yo no soy de los que opina que: ‘Ay, lo disfruto mucho, qué delicia trabajar’, porque hay que hacer bien las cosas y cuando quieres hacer bien las cosas, implica un riesgo, implica una concentración, implica un sacrificio, implica mucho estudio e implica que los nervios te vuelen la cabeza. Ese es mi caso, así que como que lo disfruto, no. Pero mi trabajo en general me deja muy satisfecho, me gusta, lo hago desde hace muchísimos años. Y sí, efectivamente, como villano yo llevo más de 30 proyectos, entonces imagínate, treinta y tantos. Entonces, parecería que todo es ya como repetitivo, fácil esto y lo otro, pero no, no le encuentro ni lo repetitivo, ni lo fácil.