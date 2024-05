Emocionada por el verano, Andrea Meza nos invita a disfrutar de una serie de conciertos al aire libre

Llega el verano y con él vuelven los Nissan Conciertos de Verano de Telemundo, una serie de espectáculos al aire libre que además de celebrar el poder de la música latina, pondrá un toque especial en estas vacaciones para cantar y disfrutar de los días soleados con mucho ritmo. En esta edición, Andrea Meza y Aleyda Ortiz no sólo serán las presentadoras a lo largo del día, sino que también nos compartirán entrevistas exclusivas con los artistas que cada fin de semana veremos en pantalla, como Chiquis, Lunay, María Becerra, Mau y Ricky, Jay Wheeler, Piso 21, El Potro y Proyecto Uno.

“Este próximo viernes 31 de mayo arrancamos con los Nissan Conciertos de Verano que van a estar buenísimos para que no se lo pierdan”, nos cuenta Andrea Meza en entrevista con HOLA! Américas, quien nos comparte que podremos sintonizar los shows a través de los programas Hoy Día y En Casa con Telemundo. “Vamos a tener a tremendos artistas muy juveniles que quedan perfectos para arrancar el verano con todo”, asegura la ex Miss Universo.

Los conciertos tendrán lugar dentro de ambos programas, tal como nos lo cuenta la originaria de México: “En la mañana vamos a estar disfrutando de la programación normal de Hoy Día, luego vamos a pasar a al escenario allá fuera conmigo, yo voy a estar encargada de entrevistar a los artistas, vamos a platicar con ellos un ratito y ya después nos van a deleitar con su voz en el escenario”, explica.

Así como ella, Aleyda será quien durante las tardes nos lleve por el momento musical que podremos ver también a través de la app de la televisora, así como sus redes sociales en donde podrán unirse a la conversación usando #NissanConciertosdeVerano.

Los Nissan Conciertos de Verano de Telemundo, además, son una escapada visual a disfrutar de esta etapa del año que llama a la diversión. “Es cambiarle un poquito la perspectiva a nuestra gente que nos está viendo en casita para que, si bien aunque estén dentro de la casa o esté haciendo actividades en una oficina, puedan sentir que están afuera como si estuvieran en la playa en un concierto pasándola rico”, nos dice la también host de ambos shows, quien se emociona por salir del estudio a disfrutar del calorcito de Miami mientras escucha buena música, en especial de Mau y Ricky.

“Ellos siempre tienen como que un vibe muy rico. Esa música queda perfecta para esta temporada. Chiquis, que me parece una tremenda mujer, que ahora que anda también promocionando su Diamantes Tour, creo que va a tener mucho que contarnos”, dice con emoción Meza, sobre las entrevistas que habrá a lo largo de la programación.

¿Cómo y dónde ver a los artistas?

Para disfrutar de estos conciertos no hace falta más que sintonizar Hoy Día -de las 7:00 a las 11:00 de la mañana-, y En Casa con Telemundo -de 2:00 a 3:00 de la tarde-. La televisora, además, comparte las fechas en las que podrás estar atento a tus artistas favoritos:

Viernes, 31 de mayo – Chiquis en En Casa con Telemundo

en Jueves, 6 de junio – Mau y Ricky en Hoy Día

en Viernes, 7 de junio – Jay Wheeler en En Casa con Telemundo

en Jueves, 13 de junio – Chiquis en Hoy Día

en Viernes, 14 de junio – Piso 21 en En Casa con Telemundo

en Viernes, 21 de junio – María Becerra en Hoy Día

en Viernes, 28 de junio – Mau y Ricky en En Casa con Telemundo

en Viernes, 5 de julio – Lunay en Hoy Día

en Viernes, 12 de julio – Proyecto Uno en En Casa con Telemundo

en Viernes, 19 de julio – El Potro en Hoy Día

Los gustos musicales de una reina

En su charla, Andrea Meza nos reveló cuáles son los artistas que encontramos en su playlist, una variada mezcla que pone en alto a los artistas latinos. “Encuentras un poquito de todo, o sea, desde la música regional mexicana hasta el reguetón. Soy fan de la música de Bad Bunny, pero también me gustan Los Plebes del Rancho. Me gusta Reik, Taylor Swift, Dua Lipa, o sea como que un poquito de todo dependiendo del mood y dependiendo si estoy en la fiesta o estoy en mi casa. A mí me gustan las de Yuridia para cantar y barrer”, dice entre risas.

Y para cantar durante el verano, agrega: “El disco de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti; y el de Karol G, Mañana Será Bonito, para para mí son perfectos. Esa es la música que me gusta escuchar si me voy a pasear en un bote o para estar con mis amigos durante el día”, concluyó.