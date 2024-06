Sherlyn celebra por todo lo alto los cuatro años de su hijo André

Entregada a su papel de mamá, Sherlyn ofreció una fiesta para celebrar los cuatro años de su hijo André. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió detalles de esta reunión en la que estuvo acompañada de amigas como Geraldine Bazán, Andy Escalona, Jenny García, Soraida Gómez, Linet Puente y Joanna Vega-Biestro con quienes disfrutó de las amenidades que había en el salón de fiestas donde montó el festejo con temática de Disney. Algunas invitadas usaron sus redes sociales para publicar recuerdos de esta convivencia con la que se trasladaron por unas horas al lugar más feliz del mundo.

Una fiesta inolvidable

Con el objetivo de disfrutar al máximo de la fiesta de su hijo, Sherlyn esperó hasta esta mañana para comenzar a publicar los recuerdos más especiales de esta fecha. La actriz adelantó que la celebración de su pequeño fue el inicio de una serie de festejos que concluirán con unas merecidas vacaciones: “Va a ser un fin de semana de festejo, ayer ya no les subí nada, pero quiero darles las gracias a todas y a todos los niños, por una fiesta increíble, la pasamos genial, todo estuvo divino, fue un feliz cumpleaños”.

Feliz de haber compartido esta fecha con varias de sus amigas que, como ella, tienen hijos pequeños, Sherlyn publicó una foto en la que aparece junto a todas sus invitadas con quienes se lanzó de una de las resbaladillas del lugar. Como si estuvieran en Disneylandia, muchas de sus invitadas portaron las tradicionales orejitas de ratón, mientras que Sherlyn y su hermana vistieron como Minnie Mouse. Por su parte, André eligió un atuendo como el que suele utilizar Mickey Mouse.

Hace apenas unas semanas, la actriz y su hijo visitaron el lugar más feliz del mundo, un detalle que pudo haber influido en la elección de la temática de la fiesta. Aunque Sherlyn compartió muy poco de esta fiesta en redes sociales, su amiga Andy Escalona dejó ver algunos detalles de la convivencia: “La pasamos súper en el cumple de @andrenuestrobebe. Gracias tía Sherlyn”, escribió la conductora de Hoy junto al álbum de las fotos más especiales de la fiesta”.

Una maternidad muy deseada

Hace unos meses, durante su visita al podcast de Alejandro Chabán, Sherlyn recordó cómo le informó a su mamá que estaba embarazada de André: “Me llevé a mi mamá a Nueva York, porque había sido un lugar súper importante para André y mío. A mí mamá le gustan mucho las hojas de otoño, agarré una y le escribí: ‘Abuela voy a llegar en mayo, sé que has estado esperando mucho por mí, te amo’. Mi mamá me dice: ‘Pensé que Dios no me escuchaba’. Fue muy hermoso, después ya me tocó avisarle a los demás. Ha sido una maternidad muy deseada, muy disfrutada, el resultado está ahí, en que es un niño muy feliz y muy amado”.