Sherlyn y su hijo disfrutan de Londres, pese a las dificultades que enfrentaron en su viaje

Para Sherlyn no hay mejor compañero de aventuras que su pequeño hijo André. Madre e hijo emprendieron un viaje por Europa, organizado por la propia actriz. El viaje arrancó en Venecia, Italia y siguió por Londres. Y aunque en estos momentos ambos disfrutan del encanto que ofrece la capital de Inglaterra, la actriz confesó que estuvieron a punto de perder su vuelo, pues André tiró su certificado de vacunación contra del COVID-19 y esto ocasionó ciertos retrasos.

En sus redes sociales, ‘Sher’ compartió como fue que lograron llegar a tiempo de Venecia al aeropuerto de Treviso, el cual estaba más lejos de lo que ella había pensando. Después, cuando estaba haciendo el check-in, se dio cuenta que su hijo perdió accidentalmente su certificado de vacunación, por lo que tuvo que someterse a una prueba de última hora por lo que casi los deja su vuelo.

Una vez en el avión, la actriz de telenovelas compartió que vivió un momento muy tenso, pues su hijo no dejaba de llorar. “Hoy sí fui la mamá del niño que llora... Nadie más que tú quiere que pare que llorar cuando te voltean a ver feo... ¡Ayúdame! No me la estoy pasando bien yo tampoco”, dijo sobre su experiencia en el avión, pues su hijo había aventado su biberón la piso y este se rompió, por lo que no consumió leche durante el vuelo.

©@sherlyny



Sherlyn y André en Londres

Afortunadamente, madre e hijo lograron llegar a Londres y ahora se pasean por las calles de una de las ciudades más turísticas del mundo. En sus stories, la estrella de telenovelas presumió su recorrido en el área de Westminster, donde ha visitado varios lugares históricos, como el Monumento a las Mujeres en la Segunda Guerra Mundial, el cual, según la actriz, es uno de sus favoritos.