Sherlyn se sincera sobre la razón por la que se mudó de México a Miami

Entusiasmada por la estabilidad que define su vida en estos momentos, Sherlyn disfruta de sus proyectos profesionales y de su faceta como mamá, entregada al cuidado de su pequeño André, de 3 años. Mientras su trabajo se lo permita, afirma, hará todo lo posible para brindar a su primogénito un entorno de estabilidad y armonía, razón por la que ha preferido implementar algunos cambios en su dinámica, como el hecho de mudarse de México a Estados Unidos. Sincera, la actriz reveló detalles de esta firme decisión, la cual asegura ha sido favorable para ella, gracias a que la ciudad en la que ahora reside está a pocas horas de distancia de México en un vuelo.

©@sherlyny



Sherlyn vive entusiasmada por esta etapa en su vida.

La razón por la que Sherlyn se mudó de país

Amable con la prensa, Sherlyn concedió una entrevista a las afueras de Televisa, en donde explicó que finalmente ha decidido radicar en Miami. Así mismo, ahondó en las firmes razones que tuvo para considerar esta mudanza. “La verdad es que (estoy) muy contenta, y entre Miami y México, porque ahora me toca estar haciendo mucho vuelo para venir a trabajar, pero estoy contenta. Ya me voy a quedar allá. Ha sido una decisión por varias cosas, una porque me gusta como el tema de que mi hijo pueda estar en un ambiente mucho más tranquilo, que no tiene que pasar tanto tiempo en el tráfico. Como que mientras sea niño quiero que pueda vivar a plenitud el hecho de ser niño…”, dijo para el micrófono del periodista Edén Dorantes.

A pesar de la distancia, Sherlyn dice tener todo bajo control, pues ha sabido equilibrar su vida realizando constantes viajes entre México y Estados Unidos, una ventaja que busca aprovechar sobre todo por las pocas horas de vuelo entre una ciudad y otra. “Mientras mi trabajo permita que esté en ambos lados, pues tenemos a los abuelos cerca, a la tía y al sobrino y a todo el mundo. Es un vuelo demasiado corto, la verdad ni se siente, estoy la mitad del tiempo aquí y la mitad del tiempo acá…”, reveló la actriz, quien ahora se encuentra emocionada con su reciente participación en la telenovela de la productora Rosy Ocampo, Papás Por Conveniencia.

©Cortesía Sherlyn / Palomera Group



Sherlyn y su hijo André se han establecido en la ciudad de Miami.

Una nueva vida para André

Para Sherlyn, considerar este cambio en su vida ha sido muy importante, sobre todo porque, según afirma, su hijo André podrá tener la oportunidad de crecer en un entorno multicultural. “Desde ahorita que está casi por cumplir 4 años ya tiene los dos idiomas, la verdad es que son oportunidades que qué padre que si se las podamos dar, que las tengan, y es algo que le da el hecho de poder vivir en un país que es full latino, además, porque en general Estados Unidos está lleno de latinos pero en Miami hay mucho latino. El hecho de la multiculturalidad creo que es enriquecedor para los niños, entonces estoy contenta con eso…”, explicó la actriz, feliz de realizarse en este sentido.

©@sherlyny



Sherlyn está feliz de dar a su hijo la oportunidad de crecer en un entorno multicultural.

A la par de todo lo que vive en el sentido profesional, Sherlyn está feliz de ver crecer a su hijo. De hecho, en días pasados, habló en exclusiva para HOLA! AMÉRICAS del gusto de su pequeño por la equitación, un deporte que ha podido aprender desde su mudanza a Miami. “André lleva desde agosto, básicamente desde que nos mudamos a vivir a Miami, tomando clases de equitación, llegamos a la academia de Wilson Ruiz. Desde el principio André mostró mucha facilidad para el caballo, sorprendentemente, porque es un niño muy pequeño, y tenía muy buen equilibrio, buena coordinación, nunca soltaba la rienda, buena postura, etcétera”, dijo.