La difícil decisión de Sherlyn sobre su sueño de tener otro bebé

A inicios de este 2024, Sherlyn tomó sus redes sociales para compartirle a sus seguidores que había comenzado un nuevo procedimiento para convertirse en mamá a través de tratamiento InVitro. Emocionada, la actriz confió en que los resultados serían satisfactorios y pronto podría darle un hermanito a su hijo André; sin embargo, hace unos días, volvió a usar sus redes sociales para dar información sobre el curso que ha tomado su sueño de convertirse nuevamente en mamá. Con profunda tristeza, la actriz confesó que tendrá que replantearse la posibilidad de tener otro bebé.

La actriz confesó que su tratamiento no dio resultados

Los resultados del tratamiento

Explicó por qué el procedimiento no pudo llegar a su fin: “Desgraciadamente llegaron los resultados de New Jersey y de los cinco embriones que se mandaron analizar, ninguno es buen candidato para implantar, ¿qué quiere decir?, que a pesar de todo el amor y la dedicación, a veces las cosas no salen como uno espera, esto qué quiere decir, que me tengo que replantear la idea de volver a ser mamá”. Añadió que deberá tomar una importante decisión: “Podría someterme a un nuevo ciclo de estimulación para volver a tener óvulos y que los vuelvan a fecundar, analizar, tener un resultado, que nos digan: ‘Hay tantos embriones increíbles’ o que nos digan que no hay ninguno bueno como en el caso de esta vez”.

Sherlyn reconoció que la noticia la afectó de manera considerable, debido a la ilusión con la que realizó el tratamiento: “Fue muy fuerte, la verdad es que sí lloré mucho. Afortunadamente, estoy acá en Guadalajara, el día que me dio la noticia el doctor me tocó estar en un día, más o menos, tranquilo de llamado y al otro día no tuve llamado, así que me quedé en pijama todo el día, lloré, hablé con gente que amo, con mi mamá, mi familia, pero estuvo ruda la noticia”. Sincera, reveló el sentimiento que la dominó en un inicio: “Ustedes me conocen y saben que soy una mujer súper positiva, pero esta vez, sí la neta me dio mucho coraje”.

La actriz aseguró que se tendrá que replantear la posibilidad de ser mamá otra vez

¿Lo volverá a intentar?

Echando un vistazo al pasado, admitió que fue muy doloroso hacer el recuento de todo lo que tuvo que pasar para llegar a estos resultados: “Fue un procedimiento duro, estuvo fuerte el proceso de cómo reaccionas ante tanta hormona dentro del cuerpo es duro y hay mucha fe, esperanza e ilusión de la mano de estos procedimientos y cuando pasan las cosas así, se siente horrible y es como: ‘¿Para qué pasé, por tanto, si no iba a funcionar?”, comentó la actriz quien, aunque recibió con tristeza la noticia, se sintió agradecida de poder haber experimentado la maternidad con la llegada de su hijo André.

Se mostró agradecida de haber experimentado la maternidad con su hijo André

Agradecida por André

Según explicó Sherlyn, en el primer video que compartió sobre este nuevo tratamiento InVitro, uno de los objetivos de hacer público su testimonio era ayudar a otras mujeres que, como ella, estaban en la búsqueda de un bebé, por esta razón, ahora que le tocó experimentar el otro lado de la moneda, abrió su corazón y mostró su empatía hacia todas las mujeres que sueñan con ser mamás: “Aquí la ventaja es que yo ya tengo un hijo, pero entiendo la angustia que debe generar a las mujeres que están intentando a su primer bebé, es muy fuerte y no es un tema fácil de asimilar”, finalizó.

