En su inolvidable actuación en el medio tiempo del Super Bowl el mes pasado, Rihanna anunció la dulce espera de segundo hijo. La cantante acaparó todas las miradas con su crecido baby bump mientras bailaba junto a sus bailarines en centro del campo. Ahora, la intérprete lucirá nuevamente su embarazo ante la vista de millones, pues actuará en la ceremonia de los Oscar el próximo 12 de marzo. La estrella barbadense interpretará el tema por el que está nominada a Mejor Canción Original: Lift Me Up de la película Black Panther: Wakanda Forever. Sus fans ya están impacientes por verla de nuevo sobre el escenario, y también en la alfombra roja, donde seguramente lucirá su pancita en un look espectacular. Antes de que este día llegue, hemos recordado a otras celebridades que acudieron a esta famosa ceremonia en medio de su embarazo, muchas de ellas nominadas y ganadoras.

©GettyImages



Rihanna lució su embarazo en el medio tiempo del Super Bowl