Barbra Streisand era conocida por su carrera como cantante en la década de los sesenta. En 1968 probó suerte en el cine con la película Funny girl, y ¡sorpresa! su actuación le valió el Oscar a Mejor Actriz.

Posteriormente vinieron éxitos como Hello, Dolly!, The Way We Are, A Star is Born, Yentl, entre otras.