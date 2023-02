Rihanna cantará en la próxima ceremonia de los Oscar

Hace unas semanas, Rihanna hizo vibrar el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona, durante su espectacular presentación en el medio tiempo del Super Bowl. La cantante impactó en su gran regreso a los escenarios, momento en el que aprovechó para revelar su segundo embarazo. Ahora la intérprete barbadense seguirá con su racha al presentarse en otro importante evento: la ceremonia de los Premios Oscar.

La cantante está nominada a su primer Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que Rihanna interpretará el tema Lift Me Up, de la película Black Panther: Wakanda Forever durante la ceremonia de los Oscar el próximo 12 de marzo.

Dicha canción, coescrita por Rihanna, Tems (Temilade Openiyi), Ludwig Göransson y el director de la película, Ryan Coogler, compite este año en la categoría de Mejor Canción Original, por lo que ‘RiRi’ se encuentra ante su primera nominación a un premio de Academia. Hold My Hand de Lady Gaga y BloodPop, escrita para la cinta Top Gun: Maverick, figura en su competencia.

Desde que se supo de la nominación de la intérprete de Diamonds a los Oscar se especuló que éste podría ser su año de hacer un doblete presentándose en dos de los eventos más importantes y vistos a nivel mundial. Ahora se ha convertido en la primera mujer en la historia en haberse presentado en estos dos espectáculos en un mismo año.

El esperado regreso de Rihanna

Rihanna no ha lanzado un nuevo álbum desde Anti en 2016, pero eso no significa que no siga vigente. Y es que aunque la intérprete está enfocada en su faceta como empresaria, -apenas en noviembre presentó la cuarta edición del de su marca de lencería Savage X Fenty-, sus éxitos musicales siguen presentes en las listas de reproducción.

El pasado 12 de febrero hizo su regreso triunfal a los escenarios al presentarse en espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La cantante se plantó en una plataforma suspendida, enfundada en un llamativo mono rojo que no dejó a nadie indiferente. Pero más allá de su look y de la espectacular escenografía de sus bailarines, lo que acaparó las miradas fue su crecido baby bump, el cual dejó al descubierto su segundo embarazo.

Rihanna causó sensación en el Super Bowl

