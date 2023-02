¡Fan número 1! La reacción de A$AP Rocky mientras Rihanna arrasaba en el medio tiempo del Super Bowl

Tuvieron que pasar más de seis años para que Rihanna volviera a plantarse en un escenario ante miles de personas. La cantante se presentó en el medio tiempo del Super Bowl LVII, en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona. Se trató del momento más esperado para todos los fans de la estrella barbadense, quien había permanecido un tanto alejada de la música, y centrada en su faceta de empresaria, así como en su maternidad. El público se quedó boquiabierto al ver a la intérprete descender en una plataforma suspendida —luciendo además un crecido baby bump—, pero para reacciones, la del propio novio de ‘RiRi’, A$AP Rocky, pues dejó ver lo enamorado que está de ella.

©GettyImages



La cantante lució su pancita de embarazo

El rapero, cuyo nombre real es Rakim Athelaston Mayers, fue captado por las cámaras de la NFL mientras Rihanna entonada uno de sus mayores éxitos musicales: Diamonds. El cantante estaba a pie de cancha, siguiendo de cerca la actuación de su pareja y con una expresión que delataba cuán emocionado estaba. Llevaba unos pantalones caqui de corte amplio, una chaqueta y un pañuelo en el cuello con las franjas y estrellas de la bandera estadounidense, además de una gorra.

Aunque tenía una paleta de caramelo en la boca, eso no evitó que se notara la gran sonrisa en su rostro al ver a la madre de sus hijos arrasando en el escenario, con todas las miradas sobre ella. Y finalmente, A$AP Rocky hizo lo que miles en el estadio, sacó su celular para grabar el momento en el que además el cielo se iluminó con fuegos artificiales, a propósito de la letras de la canción de ‘RiRi’.

Después de grabar por unos instantes, el rapero guardó su celular para seguir disfrutando el show, bailando al ritmo de la música de su novia y sin dejar de sonreír. Cuando terminó la actuación, el cantante gritó emocionado y aplaudió con entusiasmo, dejando ver lo orgulloso que estaba por Rihanna.

©GettyImages



La pareja le dio la bienvenida a su primer hijo en mayo de 2022

A$AP Rocky ya había admitido estar muy emocionado por RiRi

El pasado mes de enero, el rapero habló con Zane Lowe en Apple Music 1 a propósito de su nuevo tema Same Problems, y en la charla no tardó en surgir el tema del show de Rihanna en el Super Bowl. “Estoy tan emocionado como ustedes, si no es que más”, admitió entonces. “Estoy muy entusiasmado. ¡Esto es enorme! Es increíble!”, agregaba.

El cantante de 34 años también fue cuestionado sobre su experiencia en la paternidad, pues en mayo de 2022 se esrtenó junto a Rihanna con el nacimiento de su primer hijo. “Es inexplicable. Ahora soy miembro del club de padres. Ves a un padre y me ves a mí. Soy un padre total ahora. Estar fuera y trabajar y ser creativo, te da más energía para pensar y absorber cosas como una esponja ahora que soy padre, porque tengo otra perspectiva. Pero, sinceramente, te ayuda a volver a casa con tu familia y con tu bebé. Ni siquiera puedo explicarlo. Cuando vuelves a casa llegas al cielo. Estoy muy agradecido”, expresaba.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.