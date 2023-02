Con muchos sueños por cumplir y $200 dólares en el bolsillo, Ana dejó Cuba y viajó a Madrid, gracias a que sus abuelos maternos eran españoles.

“Cuando tenía 18 años y me gradué en el instituto, la idea me vino de repente a la cabeza. Quería ir a España y probar suerte, hacer audiciones y ver lo que pasaba. Así que me compré un billete de avión y le dije a mi madre: ‘Cuando me quede sin dinero volveré’”, contó en otra entrevista al diario británico The Sun.

“La verdad es que tuve mucha suerte: conocí a un gran director de casting una semana después de llegar. Me fichó para una de las series más importantes que se han hecho nunca en España y jamás regresé”, dijo al recordar su primer gran éxito en España, El internado.