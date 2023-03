La tierna ‘rabieta’ del bebé de Rihanna al saber que su hermano irá a los Oscar y él no

Una de las razones por las que el show que Rihanna ofreció en el medio tiempo del Super Bowl será difícil de olvidar es porque en él ella anunció su segundo embarazo. En medio de su esperado regreso a los escenarios, la cantante mostró su crecido baby bump, dejando a más de uno boquiabierto. Tras aquella comentada presentación se dio a conocer que la intérprete barbadense se presentará el próximo 12 de marzo en el escenario de los Oscar, premios en los que está nominada. ‘RiRi’ seguramente ya está más que lista para asistir a la ceremonia, pero al parecer a su bebé de 9 meses no le ha causado mucha gracia que su mamá lo deje en casa ese día.

©GettyImages



Rihanna presumió su ‘baby bump’ en el Super Bowl

El pasado 5 de marzo, Rihanna hizo una tierna y simpática publicación en su cuenta de Instagram en la que, como pocas veces mostró a su bebé, quien nació en mayo del 2022. “Mi hijo cuando se enteró de que su hermano irá a los Oscar y no él”, escribió. Junto a estas palabras se podía ver una fotografía del pequeño lloriqueando tiernamente mientras se sostenía con fuerza de una barandilla, al parecer de su cuna.

“Desliza para el TB de mi gordo”, agregó, invitando a sus seguidores a ver el resto de su post, en el que además incluyó una foto y un video de su pequeño, aparentemente sentado en su regazo, mientras le mostraba el videoclip de su canción Lift Me Up. La cantante está nominada a Mejor Canción Original por este tema que forma parte de la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever.

©GettyImages



Rihanna está nominada al Oscar por primera vez

Dicho tema también es un tributo al fallecido actor de esta franquicia, Chadwick Boseman, quien murió de cáncer de colon a los 43 años en agosto de 2020. Rihanna compite por la codiciada estatuilla con Lady Gaga y Bloodpop por Hold My Hand, grabada para Top Gun: Maverick, y Applause de Dianne Warren, de la película Tell It Like a Woman.

La reacción de la pareja de Rihanna

La publicación de ‘RiRi’ superó los 7 millones de ‘me gusta’ en menos de 24 días, además de que recibió cientos de lindos mensajes tanto para la cantante como para su bebito. Entre los comentarios destacó el del rapero A$AP Rocky, padre del pequeño. “MR. MAYERS”, escribió, haciendo referencia a su vez a su propio apellido, su nombre real Rakim Mayers.

©GettyImages



Rihanna y A$AP Rocky van por su segundo bebé

“Es inexplicable. Ahora soy miembro del club de padres. Ves a un padre y me ves a mí. Soy un padre total ahora. Estar fuera y trabajar y ser creativo, te da más energía para pensar y absorber cosas como una esponja ahora que soy padre, porque tengo otra perspectiva. Pero, sinceramente, te ayuda a volver a casa con tu familia y con tu bebé. Ni siquiera puedo explicarlo. Cuando vuelves a casa llegas al cielo. Estoy muy agradecido”, expresaba el cantante en enero en una charla con Zane Lowe en Apple Music 1.

Hasta ahora se desconoce el nombre del primogénito de Rihanna, pues ella ha sido reservada al respecto. En octubre del año pasado, la cantante barbadense se dejó ver con un llamativo colgante con la letra D, el cual levantó sospechas de que podría ser esa su inicial. Pero hasta ahora sigue siendo un misterio. “Están guardando el secreto hasta que estén preparados para compartirlo con el mundo”, revelaba una fuente a US Weekly en mayo del año pasado.

