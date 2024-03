Sherlyn responde a los cuestionamientos sobre la identidad del padre de su hijo

Fue en 2020 cuando Sherlyn se convirtió en madre de su hijo André por medio de la inseminación artificial luego de someterse a un proceso de preparación previa de seis meses. Hoy en día, la actriz vive feliz junto a su pequeño, de 4 años, y por medio de sus redes sociales comparte maravillosos momentos en la crianza de su niño como madre soltera. Desde entonces, los cuestionamientos sobre la identidad del padre de su primogénito ha sido una constante en la vida de la protagonista de telenovelas y recientemente fue puesta a prueba nuevamente en el programa Desiguales (Univision).

Sherlyn encendió el debate sobre la insemimación artificial en el show ‘Desiguales’

El panel de dicho show lo conforman Adamari López, Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Nancy Álvarez, esta última es quien lanzó la pregunta en medio del debate sobre la opción de maternidad optada por Sherlyn. “¿Pero y el papá dónde está?”, preguntó la reconocida doctora, cuando la invitada estaba explicando detalles de su gestación con ayuda de los avances de la ciencia en esas lides.

“En un tubo de ensayo doctora y, aunque suene supercomplicado, es importante para las generaciones que de pronto están como casadas con otro tipo de familia abrirse a esto…”, le respondió la actriz de exitosas telenovelas como Amores verdaderos y Cuidado con el ángel.

Luego, la doctora aclaró que su intención no era cuestionar ni desacreditar la opción que tomó Sherlyn para convertirse en mamá, sino que solo estaba aclarando que en el futuro el pequeño buscará algunas respuestas sobre su padre.

“Estoy de acuerdo. Si ella no iba a tener un hijo y elige tenerlo así me parece bien. Pero sí tiene que estar clara que el niño cuando vaya a la escuela, por ejemplo, va a decir ‘y dónde están mis abuelos y dónde está mi papá’”, señaló. “Ahora el niño está pequeño, yo lo que te pido es que estés atenta porque van a venir cosas y preguntas que tú tienes que saber cómo manejarlas”.

De inmediato, la mexicana argumentó: “A los niños no se les da más información de la que van requiriendo hasta cierto momento. Cuando André me pregunte ‘mamá quién es mi papá’ yo le digo ‘tu papá mi amor fue un hombre generosísimo que pensó en que había una mamá que quería ser mamá y él fue tan generoso que me dio este hermoso regalo que eres tú, pero él no vive con nosotros, él no es pareja de tu mamá y a él no lo conocemos’. Punto. El niño no tiene prejuicio”.