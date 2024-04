“De repente dejar de hacer algunas cosas para ir a sus clases, el hecho de que tiene que mejorar, que no solamente se puede tomar como un juego, hay una disciplina, hay horarios y hay técnicas que hay que tiene que asumir, y creo que todo eso van a ser herramientas para si vida, así que me da muchísimo gusto. Y qué les puedo decir, yo soy su fan número uno, así que verlo hermoso en su ropa de equitación, con el porte que tiene, con la seriedad que le pone a tan temprana edad, me da muchísimo orgullo”, compartió.